Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщило ведомство в Telegram-канале, военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии установили полный контроль над Затишьем в Запорожской области.

Минобороны отметило, что противник имел хорошо подготовленную оборону с противотанковыми рвами и укрепленными огневыми точками, однако российские бойцы действовали согласованно и решительно. Штурмовые группы прорвали линию укреплений и заняли населенный пункт.

В ходе боевых действий противник понес серьезные потери: уничтожено более 20 единиц бронетехники и автомобилей, а также большое количество личного состава. Минобороны отметило, что эти успехи позволили значительно укрепить позиции российских подразделений в этом районе.

«Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск «Восток» и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении», – говорится в сообщении министерства.

Напомним, подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.

Ранее ВС России освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. До этого они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.