Рябков заявил о поиске США решения украинского кризиса
Администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, не отказываясь рассматривать вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как передает РИА «Новости», Рябков отметил, что американская администрация под руководством Трампа ищет пути к устойчивому и долгосрочному решению украинского кризиса, включая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине. Он подчеркнул, что в последние месяцы усилилось давление на Белый дом со стороны западноевропейских столиц, чтобы помешать поиску такого урегулирования.
По его словам, одним из ключевых источников текущего кризиса стала политика предыдущих американских властей, в частности администрации Байдена, по продвижению НАТО к границам России. Замглавы МИД России добавил, что без глубокого обсуждения вопросов, связанных с правами русскоязычных, русского языка и православной церкви на Украине, невозможно достичь устойчивого урегулирования.
В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков также сообщил, что вопрос о проведении нового контакта между президентами России и США находится на повестке дня. Он отметил, что подготовка такой встречи потребует содержательного наполнения и соответствующих усилий со стороны Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники раскритиковали план США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине, о котором ранее сообщало NBC News. Представители США и Украины провели переговоры и достигли договоренности по некоторым вопросам урегулирования конфликта.