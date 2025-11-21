В ЭИСИ рассказали о «вау-эффекте» от проектов участников форума «Дигория»

Анна Федулкина: Итоги VII Всероссийского форума «Дигория» превысили ожидания

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Итоги форума «Дигория» превысили ожидания организаторов, это был вау-эффект. Я смотрела рабочие версии, мы вносили свои рекомендации, обращали внимание на то, что, как нам казалось, не учли ребята. Но у нас тогда не было комплексной картины, а когда все было окончательно оформлено, то нас это удивило. В этой работе авторы использовали искусственный интеллект и свои наработки», – отметила Анна Федулкина, генеральный директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По ее словам, с каждым годом конкурсный отбор становится жестче, «но ребята предлагают действительно интересные проекты, которые будут использоваться дальше в работе ЭИСИ». «Кроме этого у нас еще по премии много интересных проектов, которые точно так же будем дальше масштабировать и предлагать. Они будут приносить пользу», – добавила собеседница.

Федулкина добавила, что в связи с проведением конкурса «Социальных архитекторов» сейчас обсуждаются возможности для расширения номинаций и изменение формата премий. «На следующий год появятся темы по социальной архитектуре и, возможно, международная повестка», – сказала гененальный директор ЭИСИ.

На этой неделе в мастерской управления «Сенеж» проходил VII Всероссийский форум «Дигория» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В пятницу состоялось его закрытие и подведение итогов. На площадке собрались 100 лучших молодых ученых и специалистов социально-гуманитарного профиля, а также представители креативных и технологических индустрий со всей страны. Главная цель форума – совместно разработать проекты, способствующие решению актуальных государственных задач и развитию российского общества.

«Специалисты социально-гуманитарного профиля – это те, кто способен защитить ценностный суверенитет России и бороться с мифами и фейками, кто в состоянии системно, глубоко и профессионально анализировать информационное пространство, создавать правильную картину будущего, потому что мишенью наших оппонентов всегда является подрастающее поколение», – отмечал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, форум помогает сформировать у молодежи управленческие компетенции, критически важные для развития страны.

В течение четырех дней участники работали в пяти направлениях: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Программа предусматривает лекции, обсуждения с федеральными экспертами, встречи с представителями органов власти, а также персональные консультации и карьерные собеседования.

В день закрытия состоялась церемония награждения лауреатов V Национальной премии «Дигория». По итогам экспертной оценки 12 лауреатов были отмечены за лучшие научные работы и реализованные проекты в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Премия выступает как эффективный карьерный лифт и предоставляет лауреатам возможность публично заявить о своих достижениях, получить поддержку наставников и вывести свои проекты на новый уровень.