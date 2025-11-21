Вучич опроверг обвинения в причастности к снайперскому туризму

Стало известно о расследовании итальянцев по стрельбе в Сараево в 1990-х годах

Tекст: Денис Тельманов

Обвинения в адрес Александра Вучича о причастности к снайперскому туризму были раскритикованы пресс-службой президента Сербии как «хрестоматийный случай злостной дезинформации, специально направленной на подрыв институционального доверия к Республике Сербия и ее президенту», передает Коммерсантъ.

Расследование так называемого снайперского туризма ведет прокуратура Милана, куда на этой неделе поступило заявление от хорватского журналиста Домагоя Маргетича.

Маргетич утверждает, что Вучич во время осады Сараево бывал на позициях, с которых совершались выстрелы по жителям города, а также ссылается на интервью Вучича 1994 года и слова Славко Алексича о якобы переводах для иностранцев.

В пресс-службе президента Сербии подчеркнули, что подобные обвинения противоречат реальным фактам: в годы конфликта Вучич работал журналистом и переводчиком в одном из соседних городов, не имел контактов с военными и не осуществлял оперативной деятельности.

Прокуратура Милана начала расследование после публикации материалов писателя Эццио Гаваццени, собравшего доказательства вовлеченности итальянцев, которые якобы платили за возможность стрелять по жителям осажденного города.

