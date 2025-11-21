СМИ: Вашингтон допускает корректировку плана урегулирования по просьбе Киева

СМИ: В план США по миру на Украине могут быть внесены правки по просьбам Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вашингтон допускает внесение изменений в свой план урегулирования украинского кризиса по просьбе Киева, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post.

Владимир Зеленский на встрече с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом попросил внести правки в предложенный проект. Команда Дрисколла признала, что некоторые изменения могут быть одобрены, однако Киев пока не указал, какие именно пункты требуют доработки.

По мнению источников издания, согласование плана, который устроит Киев, может занять месяцы детальных переговоров. Один из представителей американской администрации отметил, что разработанный США проект – лишь стартовый этап процесса, а не его завершение.

Также, по информации источников, презентация итогового документа российскому руководству станет возможной только после его подписания президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Вашингтон рассчитывает, что Киев утвердит предложенные условия к Дню благодарения, который в этом году выпадает на 27 ноября.

Кроме того, как пишет газета, переговорной команде США поручено придерживаться тактики «хорошего и плохого полицейского», когда одна часть делегации оказывает давление, а другая предлагает совместно скорректировать план.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул невозможность успеха мирных переговоров по Украине при их открытом обсуждении в публичном пространстве.

В свою очередь, Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки в случае отказа подписать американский план урегулирования до 27 ноября.

Сам Зеленский уже обсудил мирный план США по Украине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.