Юрист Романова рассказала о сервисе «наличные на кассе»

Tекст: Катерина Туманова

Юрист Романова объяснила, что в России официально действует услуга, позволяющая получить наличные на кассе магазина, аптеки или автозаправки и регулируется она федеральным законом «О национальной платежной системе».

«Закон разрешает банкам заключать договоры с магазинами, которые становятся банковскими платежными агентами и могут выдавать клиентам наличные при оплате товаров», – рассказала Романова РИА «Новости».

Схема предусматривает оформление операции по принципу покупки: при оплате товара кассир добавляет к сумме чека нужное количество наличных, которые тут же выдаются клиенту.

«При оплате покупки нужно заранее сообщить кассиру о желании получить деньги. Сумма покупки может быть минимальной – главное, чтобы на карте хватало средств», – добавила юрист.

Процедура не требует предъявления паспорта и дополнительных заявлений, каждая операция подтверждается через банковский эквайринг и отражается в чеке отдельной строкой.

Для клиентов с картами банка, работающего с магазином, снятие может происходить без комиссии, для остальных возможна небольшая плата. Лимит одной операции – не более пяти тыс. рублей, а общий месячный лимит по одной карте – до 30 тыс. рублей, но конкретные значения определяет банк.

