Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Юрист Романова рассказала о сервисе «наличные на кассе»
Снимать наличные можно не только в банкомате, но и на кассе магазинов, аптек и автозаправок, рассказала исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
Юрист Романова объяснила, что в России официально действует услуга, позволяющая получить наличные на кассе магазина, аптеки или автозаправки и регулируется она федеральным законом «О национальной платежной системе».
«Закон разрешает банкам заключать договоры с магазинами, которые становятся банковскими платежными агентами и могут выдавать клиентам наличные при оплате товаров», – рассказала Романова РИА «Новости».
Схема предусматривает оформление операции по принципу покупки: при оплате товара кассир добавляет к сумме чека нужное количество наличных, которые тут же выдаются клиенту.
«При оплате покупки нужно заранее сообщить кассиру о желании получить деньги. Сумма покупки может быть минимальной – главное, чтобы на карте хватало средств», – добавила юрист.
Процедура не требует предъявления паспорта и дополнительных заявлений, каждая операция подтверждается через банковский эквайринг и отражается в чеке отдельной строкой.
Для клиентов с картами банка, работающего с магазином, снятие может происходить без комиссии, для остальных возможна небольшая плата. Лимит одной операции – не более пяти тыс. рублей, а общий месячный лимит по одной карте – до 30 тыс. рублей, но конкретные значения определяет банк.
