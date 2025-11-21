Болота в Восточной Лапландии собрались использовать в оборонительных целях

Tекст: Катерина Туманова

Министерство обороны и Министерство окружающей среды Финляндии обсуждают возможность использования болот как естественной преграды для обороны страны, пишет портал Yle.

Рассматривается вариант восстановления осушенных болот в районе Салла площадью около 100 тыс. га, хотя на частных землях подобные проекты пока не реализованы.

Бывший командир танковой бригады, а ныне европарламентарий от Коалиционной партии Пекка Товери верит в пользу болот для обороны.

«Легкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения болота – серьезное препятствие», – говорит Товери.

Юха Хяннинен из Ассоциации лесного хозяйства Metsa-Lappi выразил сомнение в военной пользе болот, отмечая, что «зимой болота замерзают, и по ним легко проехать на танках». Он добавил, что владельцев лесов потребуется дополнительно мотивировать и финансировать.

Проект связан не только с оборонительными мерами, но и с обязательствами по регламенту ЕС о восстановлении природы, который требует восстановить миллионы гектаров территории Финляндии к концу десятилетия.

