  • Новость часаМакрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    6 комментариев
    21 января 2026, 13:49 • Новости дня

    Песков: Вопрос поддержки малого бизнеса поднимут на совещании Путина с кабмином

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что на встрече может быть рассмотрен вопрос о введении дополнительных мер поддержки для малого бизнеса, в том числе для предприятий, подобных пекарне «Машенька». Пресс-секретарь президента подчеркнул: «И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься», передает РИА «Новости».

    «Сегодня он проведет в начале второй половины дня совещание с членами правительства Российской Федерации. Это будет первое такое регулярное мероприятие в наступившем году. Планово на профильные темы – это будет рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным»», – сказал Песков.

    Песков также отметил, что работа с обращениями граждан ведется постоянно – ей занимаются Общероссийский народный фронт, правительство и лично президент. Кроме того, на совещании затронут и другие актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед страной.

    Ранее Песков заявил, что Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    Кроме того, Песков сообщил, что власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    Американист Дробницкий: Приглашением Путина в «Совет мира» Трамп бьет по евроатлантическому лобби

    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    Комментарии (16)
    20 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Угостивший президента России Владимира Путина выпечкой владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

    По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

    Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

    С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

    Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (8)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

    Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

    Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров раскрыл содержание диалога Путина и Байдена

    Лавров: Байден в 2021 году выразил уважение к Путину за единство России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лавров заявил о сожалении Запада из-за игнорирования мюнхенской речи Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Многие влиятельные западные политики сожалеют, что проигнорировали речь президента России Владимира Путина, произнесённую на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, Запад даже не отреагировал на выступление Путина в 2007 году, и теперь многие политики выражают сожаление по этому поводу, передает ТАСС.

    «Запад даже не отреагировал на мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад в 2007 году не воспринял сигнал президента России Владимира Путина о необходимости учитывать интересы России.

    Эксперты отмечали, что практически все предостережения, прозвучавшие в мюнхенской речи Путина, исполнились. Ряд идей, высказанных Путиным в 2007 году, остаются актуальными и сегодня.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время богослужения, посвященного празднику Крещения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России Владимир Путин является искренне верующим православным вождем.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что нынешнее руководство страны проявляет удивительно положительное отношение к Церкви, позволяя свободно исповедовать веру, передает ТАСС.

    «Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович», – сказал патриарх. Он добавил, что нынешние перемены в стране стали возможны благодаря молитвам мучеников и святых угодников, по которым благодать Божия «явилась над нашей некогда измученной безбожием страной».

    В ноябре Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле.

    Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по вопросам с прямой линии

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с кабмином по вопросам с прямой линии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, главной темой станут вопросы, которые были подняты гражданами во время прямой линии с президентом.

    «21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», – сказано в публикации.

    Напомним, Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало наибольшим показателем за последние пять лет.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал адыгейский сыр брендом на встрече с главой региона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом, и поинтересовался качеством его вкуса.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что адыгейский сыр является брендом региона, передает ТАСС. В ходе разговора Путин поинтересовался, действительно ли продукция получается вкусной.

    Кумпилов подтвердил, что адыгейский сыр не только известен, но и востребован, а также сообщил об активном развитии бренда мягких сыров в республике. По его словам, только за последний год в Адыгее произвели более 32 тыс. тонн сырных продуктов.

    Когда обсуждение коснулось строительства маслоэкстракционного завода и перспектив сыроварения, президент напрямую спросил: «Адыгейский сыр – это бренд. Вкусно?». Кумпилов ответил: «Однозначно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал Адыгеи.

    Президент также подчеркнул необходимость ремонта социальных учреждений в республике.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    По словам главы государства, второй вопрос повестки дня касается именно этой темы, передает РИА «Новости».

    «Второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», – подчеркнул Путин.

    Президент также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой представить свои предложения по этой теме.

    Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущие вопросы в сфере безопасности, что, по словам Путина, стало первым пунктом повестки.

    Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Предыдущее заседание Совета безопасности состоялось 26 декабря 2025 года. Его темой стал вопрос развития искусственного интеллекта для нужд обороны и безопасности.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: У Путина в ближайших планах нет разговора с Родригес

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что в ближайшие дни у президента России Владимира Путина нет запланированного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    Президент России Владимир Путин пока не планирует в ближайшее время проводить разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах между лидерами двух стран. Песков отметил, что по дипломатическим каналам Россия поддерживает постоянную связь с Делси Родригес.

    Он подчеркнул, что при необходимости российская сторона готова быстро организовать общение, хотя в текущем графике главы государства такого мероприятия не запланировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник собирается провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. О планах главы государства сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым президент Владимир Путин отметил устойчивый рост инвестиций в основной капитал в республике, подчеркнув при этом необходимость ремонта соцучреждений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в Кремле, сообщает РИА «Новости».

    Во время беседы глава государства отметил положительную динамику в строительстве и инвестициях региона.

    «Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные», – подчеркнул президент.

    Путин обратил особое внимание на необходимость капитального ремонта социальных учреждений Адыгеи. По его словам, жители республики будут благодарны, если внести больший вклад в обновление детских садов и школ, так как потребность в ремонте этих объектов остается значительной. Также президент отметил важность увеличения числа врачей в расчете на 10 тыс. граждан.

    В ходе встречи Кумпилов представил доклад об итогах социально-экономического развития Адыгеи за последние пять лет. Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции.

    Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле. Президент Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области на этой встрече.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Адыгеи Кумпиловым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов проведут встречу в Кремле во вторник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в рамках работы с регионами обсуждает итоги 2025 года, в ходе этой работы во вторник он встретится с Кумпиловым, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина во вторник пройдет несколько рабочих встреч непубличного характера.

    В январе Путин встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков подтвердил взаимодействие подмосковных властей с пекарней «Машенька»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Московской области поддерживают связь с пекарней «Машенька», владелец которой ранее обратился к президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Подмосковные власти поддерживают связь с пекарней «Машенька», о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Владелец этой пекарни ранее обращался к Владимиру Путину во время прямой линии.

    «Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю. Контакты есть», – заявил Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец пекарни «Машенька» из Люберец обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отмену льгот для индивидуальных предпринимателей и трудности малого бизнеса.

    Президент Владимир Путин получил от него корзину с выпечкой, попробовал пирожки и отправил предпринимателю подарки к Новому году. Дмитрий Песков сообщил, что президент остался очень доволен подарком из пекарни.

    При этом владелец пекарни Денис Максимов заявил о намерении закрыть бизнес в мае текущего года.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Песков: Путин в среду проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это оперативное совещание. По теме этого мероприятия будем вас информировать, как мы обычно это делаем», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Журналисты поинтересовались, не связано ли второе за неделю совещание с членами Совбеза с чем-то экстраординарным. Песков ответил, что подобная частота встреч не выходит за рамки обычной практики, поскольку такие совещания могут созываться по решению президента в любой момент. Он также подчеркнул, что здесь «никаких правил на этот счет нет» и проведение двух совещаний за неделю не свидетельствует о чем-то необычном, пишет РИА «Новости».

    В понедельник президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Ранее Песков сообщил, что президент России встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

    Европа так быстро начала откачивать газ из подземных хранилищ, что поставила под угрозу собственную энергетическую безопасность в отопительный сезон. Замерзать из-за дефицита газа европейцы не будут, однако экономические последствия могут оказаться печальными. Чем именно опасна ситуация с низким уровнем запасов газа в ПХГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации