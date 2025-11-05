Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года. Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет, прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.