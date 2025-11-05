  • Новость часаПесков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    Shaman и Мизулина поженились в Донецке
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III
    В Эстонии задержали пророссийского блогера Беседина
    Двое обвиняемых признали вину по делу об убийстве генерала Кириллова
    Россия снизила экспорт зерна на четверть
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня

    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    4 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Путин сообщил, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы «Буревестник» и «Посейдон» помогут стране добиться успехов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях, например, при строительстве космических кораблей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы российского государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», применение новых технологий раскрывает широкие возможности при реализации приоритетных национальных программ.

    «В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Отмечая мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника», Путин напомнил, что его запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

    «На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, он отметил, что дальность полета «Буревестника» превзошла все известные в мире ракетные системы.

    «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле. Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров.

    5 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Парковки и вокзалы Германии предложили использовать как бомбоубежища

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель бундесвера Михаэль Гисс в интервью немецким СМИ предложил использовать парковки и железнодорожные вокзалы для защиты населения в случае вооруженного конфликта.

    Командующий силами территориальной обороны бундесвера в Баден-Вюртемберге Михаэль Гисс заявил о возможности переоборудования парковок и железнодорожных станций под бомбоубежища. По его словам, крупные отдельные бункеры не обязательно строить с нуля, если можно укрепить уже имеющиеся объекты городской инфраструктуры и использовать их для двух целей.  Об этом офицер сообщил в интервью газете Badische Zeitung, которое цитирует ТАСС.

    Гисс отметил, что такие изменения могут быть осуществлены с умеренными затратами и позволят обеспечивать защиту граждан в случае конфликта. Он подчеркнул, что «можно за счет умеренных средств соответствующим образом укрепить существующую инфраструктуру и использовать ее в двойных целях – например, парковки или станции городской электрички».

    Командующий также заявил, что Германия могла бы в этом вопросе «поучиться у Украины», где аналогичный опыт защиты гражданской инфраструктуры приобрел особую актуальность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 10 млрд евро до 2029 года на масштабную модернизацию гражданской обороны.

    Германия также намерена закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления бундесвера.

    Недавно власти Германии заявили об увеличении уровня угрозы на фоне активности дронов.

    5 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Элита ВСУ потеряла бойцов при попытке покинуть Красноармейск

    Кимаковский сообщил о потерях элитных подразделений ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска сопровождались значительными потерями среди украинских бойцов и не увенчались успехом.

    Киев за последние два дня предпринимал попытки эвакуировать часть элитных подразделений ВСУ из Красноармейска, передает ТАСС. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, операция не принесла успеха украинской стороне и закончилась потерями для элитных отрядов.

    «Последние два дня Киев пытался вывести части элитных подразделений из Красноармейска. Результата это не принесло. Ничего, кроме потерь», – отметил Кимаковский. Он пояснил, что отдельные группы были вынуждены вернуться на прежние позиции, а часть была уничтожена ударами FPV-дронов России.

    Как ранее уточняли в Министерстве обороны России, российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ и не позволили противнику прорваться из окружения в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская газета Le Monde сообщила, что подразделения украинской армии в Красноармейске полностью отрезаны из-за прекращения снабжения. Компания-разработчик российского детектора дронов «Тень» указала, что украинские военные лишились терминалов Starlink в важном районе Донбасса, что осложнило их координацию. Внутренняя аналитика ВСУ отметила полное окружение украинских сил в Красноармейске и Димитрове в результате продвижения российской армии.

    5 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Глава Gunvor предупредил о последствиях при срыве сделки с «Лукойлом»

    Глава Gunvor Торнквист заявил о потере рабочих мест при срыве покупки «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    В случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий, заявил глава Gunvor Торбьерн Торнквист.

    По словам Торнквиста, ЕС столкнется с потерей рабочих мест и перебоями поставок топлива, если сделка по покупке дочернего общества Lukoil International GmbH будет сорвана, передает РИА «Новости».

    Торнквист заявил, что масштаб этой сделки, которую невозможно завершить за две недели, требует работы с регулятором.

    «Все международные операции «Лукойла» парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены», – заявил глава Gunvor.

    Он добавил, что отсутствие прогресса ставит под угрозу стабильность европейского топливного рынка.

    Ранее «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами холдинга, и согласовал ключевые условия сделки, обязавшись не вести переговоры с другими покупателями.

    Еврокомиссия начала анализ возможных последствий продажи компанией «Лукойл» своих международных активов на территории Европейского союза.

    Сообщалось, что руководство «Лукойла» после введения санкций США рассматривает возможность передачи всех акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

    Напомним, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций.

    5 ноября 2025, 04:51 • Новости дня
    Грушко рассказал, как НАТО отрабатывает блокировку Калининградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилиями государств НАТО Балтика превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс, отметил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Он напомнил, что альянс в 2025 году запустил миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в акватории. Союзники по НАТО первым делом хотят контролировать, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.

    «Этим дело не ограничивается. Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», – заявил Грушко «Известиям».

    По словам дипломата, увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности в этой активности очень сложно.

    «Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе. В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», – подчеркнул он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский портал AgoraVox предупредил о возможности острого столкновения России и НАТО из-за Сувалкского коридора и изоляции Прибалтики. Euractiv сообщил, что НАТО интегрирует дроны в вооруженные силы у границ России к 2026 году. Эксперт разъяснил задачи разведывательной миссии НАТО у российских границ.


    5 ноября 2025, 06:25 • Новости дня
    Лидеры ЕС пропустят латиноамериканский саммит, чтобы не раздражать Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), отчасти из-за опасений вызвать гнев президента США Дональда Трампа.

    По словам источников, знакомых с планированием, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите, который состоится в Санта-Марте, Колумбия, 9-10 ноября, передает Bloomberg.

    Низкая посещаемость ожидается отчасти из-за все более агрессивной позиции Вашингтона в регионе, сообщили источники. Трамп усиливает свои военные угрозы в адрес Венесуэлы и недавно ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро.

    Канцлет ФРГ Фридрих Мерц не планирует присутствовать из-за «недостаточного участия других глав государств и правительств, заявил его пресс-секретарь Стефан Корнелиус в отправленном по электронной почте письме.

    По словам Паулы Пиньо, главного пресс-секретаря Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, именно по этой причине и фон дер Ляйен пропустит встречу.

    «В свете текущей европейской политической повестки дня и низкого уровня участия других глав государств и правительств Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на саммите», – сказано в заявлении Пиньо, которая уточнила, что  вместо председателя ЕК будет присутствовать глава евродипломатии ЕС Кая Каллас.

    Вместе ЕС и СЕЛАК представляют 60 стран, на долю которых приходится 21% мирового ВВП. Цель саммита – обсудить такие вопросы, как укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью.

    Это не первый латиноамериканский саммит, который вызывает политический резонанс. В понедельник Доминиканская Республика объявила, что отложит ключевую встречу лидеров со всего Американского континента до 2026 года, поскольку военные удары США по лодкам в этом районе усиливают напряженность в отношениях с Венесуэлой и разделяют регион.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году, тогда как Трамп в феврале провел новый бескровный блицкриг в Латинской Америке – и одержал новую победу. После мгновенного укрощения взбунтовавшейся было Колумбии он привел к повиновению и Панаму.

    5 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Экс-министр обороны Бельгии обвинила Франкена в провокациях против России

    Экс-глава Минобороны Бельгии Дедондер раскритиковала Франкена за слова о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер на местном ТВ раскритиковала скандальные высказывания в адрес России действующего министра обороны страны после инцидента с беспилотниками.

    Бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обвинила нынешнего министра обороны Тео Франкена в провокационном поведении, сообщает РИА «Новости».

    На бельгийском телевидении Дедондер заявила: «Что касается Тео Франкена, то я нахожу его поведение немного необычным. Потому что мы ждем от министра обороны, что он защищает и обеспечивает безопасность граждан. А не того, чтобы он делал какие-то заявления обо всем и провоцировал. И затем, как только в воздушном пространстве появляются беспилотники, он говорит: это не моя вина, это вина другого».

    Бывший министр считает, что глава военного ведомства позволил себе резкие заявления о России на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве страны. В ответ на вопрос ведущего о возможной связи между заявлениями Франкена и полетами беспилотников, Дедондер отметила, что эти выводы предстоит сделать следствию. Она подчеркнула, что «когда ты министр обороны, ты должен знать, что есть вещи, о которых не говорят публично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бельгийский министр Франкен заявил о намерении «стереть Москву с карты мира» в случае российских ракетных ударов по Брюсселю. Российское посольство осудило подобные угрозы и назвало их ненормальными и опасными.

    Позже Франкен попытался оправдаться заявлениями о нежелании НАТО войны с Россией. Министр обвинил бельгийскую газету De Morgen в искажении своих слов.

    5 ноября 2025, 05:30 • Новости дня
    Российский боец 8 км нес на плечах инвалида, чтобы эвакуировать из зоны боя

    Российский военный на плечах вынес инвалида из зоны боя в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий ВС России на плечах эвакуировал мужчину-инвалида из разрушенного поселка Торское Краснолиманского район ДНР, сообщила супруга спасенного Любовь Шмакова.

    По ее словам, в Торском никого уже не было, они с мужем уходили последними.

    «Все сгорело. Разведчик с позывным «Змей» и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было», – рассказала Шмакова РИА «Новости».

    Женщина указала на то, как от поселка до места эвакуации было около восьми км и весь путь боец пронес ее супруга. На точке им оказали помощь и пересадили на квадроцикл, чтобы эвакуировать в тыл.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский военный вынес 20 раненых под огнем в Запорожской области. Российские бойцы поделились водой с жителями села в Запорожской области. Раненый боец спас двух сослуживцев под обстрелом на Украине.

    5 ноября 2025, 12:26 • Новости дня
    Журналиста Agenzia Nova уволили после вопроса о репарациях Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Габриэле Нунциати лишился работы в итальянском агентстве Agenzia Nova после того, как публично поднял тему возможной финансовой ответственности Израиля за разрушения в секторе Газа.

    Контракт с журналистом Габриэле Нунциати был расторгнут агентством Agenzia Nova вскоре после его вопроса о репарациях Израиля на брифинге Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Как сообщил сам Нунциати в комментарии европейскому изданию Politico, после инцидента в течение нескольких дней он получал напряженные звонки от руководства, а 27 октября был официально уведомлен об увольнении.

    В заявлении для Politico руководство Agenzia Nova подтвердило увольнение журналиста и отметило, что вопрос, заданный им на брифинге, якобы отражал непонимание основ международного права.

    Депутат от оппозиционной партии «Движение «5 звезд» Анна Лаура Оррико отреагировала на это решение резко негативно, заявив: «Для СМИ просто постыдно принять такое решение». Она выразила поддержку уволенному журналисту и призвала к защите правды, прозрачности и свободы прессы, приводит ее слова издание Il Fatto Quotidiano.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уволил своего сотрудника после разногласий по заявлению о Палестине.

    Американский президент призвал уволить причастных к так называемой «охоте на ведьм» журналистов после атаки на Иран. Он также потребовал уволить журналистку CNN.

    5 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Европу в «извращении» Украины

    Захарова обвинила Европу в разрушении и извращении экономики Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украина располагала всеми возможностями для того, чтобы используя собственную ресурсную базу, стать крупной «кормилицей» и практически экономической жемчужиной центра Европы, но ее «извратили» европейцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Украина располагала всеми возможностями для того, чтобы используя собственную ресурсную базу, стать крупной «кормилицей» и практически экономической жемчужиной центра Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    По ее словам, европейцы сами подорвали ситуацию в стране, которая имела шансы стать значимым экономическим игроком региона.

    По мнению Захаровой, европейские страны вместо поддержки извратили, изнасиловали и довели Украину до нынешнего состояния, а теперь удивляются наплыву украинских мигрантов, беженцев и перемещенных лиц.

    Официальный представитель МИД добавила, что лидеры европейских стран не называют главные причины возникновения социальных, образовательных и кадровых проблем у себя, предпочитая перекладывать ответственность.

    Захарова также указала, что европейские страны, не обладая собственными крупными запасами нефти и газа, продолжают выделять значительные средства на поддержку Украины, усугубляя тем самым проблемы на европейском континенте.

    Euronews отметил, что финансирование Киева стало обременительным для бюджетов стран ЕС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению Италии, сравнив ситуацию с трагедией обрушения башни в Риме.

    Захарова также обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма из-за продолжения финансовой поддержки киевского режима.

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

