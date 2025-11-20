Захарова обвинила постпреда США при НАТО Уитакера в некомпетентности

В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины

Tекст: Олег Исайченко

«Заявления главы МИД Швеции – страны, которая является членом ЕС и вошла в НАТО в 2024 году – вызывают смех», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Так, жалобы на то, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов альянса, – это «элементарная жадность», считает собеседник.

«Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?», – иронично отметил парламентарий.

Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, продолжил депутат.

«Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки», – заключил Колесник.

Ранее МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

«Необычно откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале.

Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% млрд евро или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

Двое норвежских экономистов предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

Норвегия за последние годы получила более одного трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий для себя украсть российские замороженные активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным в стране.

Стенергард охарактеризовала эти сообщения как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава МИД Швеции. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.