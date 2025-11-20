Захарова обвинила постпреда США при НАТО Уитакера в некомпетентности

  • Новость часаВенгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина разбудила в Скандинавии жадность
    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Заслуженный учитель: В эпоху ИИ бессмысленно давать школьникам задание писать реферат
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    Названа дата появления беспилотных грузовиков на трассе общего пользования
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде
    Сийярто: ЕС хочет включить запрет на нефть России в 20-й пакет санкций
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 21:10 • Новости дня

    Захарова обвинила постпреда США при НАТО Уитакера в некомпетентности

    Захарова: Слова постпреда США при НАТО Уитакера о российских активах неуместны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге подчеркнула некомпетентность постпреда США при НАТО в вопросе обращения с российскими активами.

    Заявления постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о возможном использовании замороженных российских активов являются неуместными, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Уитакер не обладает ни компетенцией, ни необходимыми полномочиями для комментариев по вопросам обращения с активами иностранных государств.

    Дипломат также провела параллели между высказываниями Уитакера и бывшего президента США Джо Байдена, указав, что призыв постпреда США при НАТО к европейским странам ужесточить антироссийские действия похож на риторику Байдена. Захарова добавила, что Байден всегда гордился ролью США в принятии антироссийских санкций в Евросоюзе, и теперь, по ее мнению, у Байдена появился последователь в лице Уитакера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны приступить к реализации планов по использованию замороженных активов России. Американский дипломат считает, что это может улучшить финансовое положение Украины на несколько лет.

    Он также заявил, что проект новых американских санкций против России уже находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования.

    Кроме того, постпред США при НАТО отметил, что американские усилия по разрешению конфликта на Украине зашли в тупик из-за отказа российского президента встретиться с Владимиром Зеленским, и теперь на Западе ищут новые возможности.

    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (10)
    20 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    @ Fredrik Sandberg/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. На этом фоне внутри ЕС обострилась жадность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в МИД Швеции пожаловались на «бремя поддержки» Украины и помечтали о «100 пакетах санкций» против России.

    «Заявления главы МИД Швеции – страны, которая является членом ЕС и вошла в НАТО в 2024 году – вызывают смех», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Так, жалобы на то, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов альянса, – это «элементарная жадность», считает собеседник.

    «Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?», – иронично отметил парламентарий.

    Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

    Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, продолжил депутат. 

    «Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки», – заключил Колесник.

    Ранее МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

    «Необычно откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале.

    Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% млрд евро или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

    Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

    В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

    Двое норвежских экономистов предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более одного трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

    Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий для себя украсть российские замороженные активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным в стране.

    Стенергард охарактеризовала эти сообщения как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава МИД Швеции. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 07:18 • Новости дня
    FT: Украинским чиновникам не понравился план США по урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чиновники киевского режима выразили свое недовольство американским планом урегулирования украинского конфликта, пишет Financial Times.

    Ознакомившиеся с планом урегулирования конфликта чиновники в Киеве заявили, что не согласуют план и не пропустят его реализацию без существенных изменений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Один из собеседников заявил, что план, по его мнению, «очень однотипный».

    В прессе указывали, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы дал добро по тайному плану мирного урегулирования конфликта на Украине, в плане есть 28 пунктов.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову вести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, его комментарии якобы включили в этот план из 28 пунктов.

    Комментарии (5)
    19 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Reuters: США потребовали от Зеленского принять их мирный план

    Tекст: Вера Басилая

    США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в материале агентства, план подразумевает согласие Украины на уступки по территории и некоторому вооружению, а также сокращение численности Вооруженных сил страны.

    По информации агентства, Вашингтон считает ключевым условием согласия Киева выполнение основных пунктов предложенного плана. В материале также подчеркивается, что окончательное решение по соглашению должно быть принято на условиях США.

    СМИ писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не провел переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Американский портал Axios сообщил, что Соединенные Штаты ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Уитакер заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России

    Уитакер: Готов законопроект о новом, сокрушительном пакете санкций США против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовый проект новых американских санкций против России находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования, при полном одобрении президента Трампа, заявил в СМИ постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил Bloomberg о завершении работы над новым законопроектом о санкциях против России. Документ уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

    Уитакер уточнил, что законопроект «просто ждет зеленого света», акцентировав поддержку инициативы со стороны президента Дональда Трампа. По его словам, это мощный и сокрушительный набор ограничительных мер.

    Кроме того, Уитакер отметил, что Вашингтон не намерен приостанавливать усилия по диалогу с Россией и продолжит искать возможности для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов.

    До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Во вторник источник в Белом доме сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 16:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал отстранение Зеленского по новому плану США по Украине

    Эксперт Шимо: Американский мирный план предусматривает смену власти на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо считает, что план Вашингтона по Украине направлен на замену Зеленского прозападным кандидатом и частичное удовлетворение российских требований, пишут СМИ.

    Основные положения американского плана по урегулированию конфликта на Украине посвящены отстранению Зеленского от власти. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

    Эксперт отметил, что мирный план США, состоящий из 28 пунктов, является только инициативой Вашингтона. Россия его не одобряла, однако он не исключает некоторых российских требований.

    «Скорее, его цель – отстранить Зеленского от власти и поставить на его место другого прозападного человека, а заодно убедить европейские страны НАТО в том, что хотя бы частичное удовлетворение российских требований неизбежно», – считает Шимо.

    Он выразил мнение, что документ приближает западные страны к переговорам по ряду вопросов, но его нельзя назвать уступкой России. Он напомнил, что Москва ранее направляла США и НАТО свои требования в сфере безопасности, которые были отвергнуты Западом, а цели России включают денацификацию, демилитаризацию и нейтралитет Украины.

    Эксперт также высказал мнение о вероятности промежуточных договоренностей по Украине, но считает, что при отсутствии устранения первопричин конфликта мирное соглашение может быть отложено. Шимо пояснил, что план США не содержит прямого устранения причин противостояния, хотя такую возможность и не исключает.

    По его словам, окружение Зеленского убеждено в том, что выполнение американского плана приведет к капитуляции страны. Однако Зеленскому, добавил Шимо, уже дали понять, что план должен быть принят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

    Многие европейские и украинские чиновники не знают подробностей мирного плана команды Трампа по Украине, который может предусматривать значительные территориальные уступки.

    Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (784)
    20 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Sky News: Уиткофф заявил об утечке в СМИ предложений США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине попали в СМИ из-за случайной утечки информации, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, публикация о новых предложениях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине стала результатом утечки, передает ТАСС.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), но вскоре удалил свою публикацию.

    В своем удаленном посте Уиткофф написал: «Должно быть, он получил это от К.», обращая внимание на источник появления информации в СМИ. Sky News выдвинул версию, что Уиткофф мог ошибочно опубликовать запись, предназначенную для личного общения.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    СМИ сообщали, что США ведут с Россией «тайные консультации» по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не предпринималось.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 12:57 • Новости дня
    Володин объяснил стремление Запада изъять российские активы

    Володин заявил о стремлении НАТО компенсировать потери активами России

    Tекст: Вера Басилая

    Победа России в специальной военной операции на Украине предопределена, а НАТО пытается компенсировать издержки за счет российских активов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Победа России в специальной военной операции уже определена, о чем заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

    В ходе обсуждения обращения Госдумы к правительству о мерах в ответ на попытки хищения российских активов в Евросоюзе Володин сообщил, что, по его мнению, на территории Украины сейчас против России воюет НАТО.

    Он отметил, что западный военный альянс ведет себя таким образом именно по этой причине и стремится компенсировать свои издержки за счет российских средств. Также Володин добавил, что российская сторона рассматривает возможные шаги в случае попыток со стороны Евросоюза изъять активы России.

    Министерство финансов России подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов западными странами.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил европейских политиков с машинами под контролем «Урфина Джюса», комментируя инициативу по экспроприации российских активов.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 05:05 • Новости дня
    Лавров отметил взвешенную позицию Лаоса по украинскому кризису

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, посвященной 65-летию дипотношений с Лаосом отметил, что подходы двух стран к широкому спектру международных вопросов совпадают или весьма близки, в том числе по ситуации на Украине.

    «Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин. Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину», – написал Лавров в статье для лаосских СМИ «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем».

    Он добавил, что не менее важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, контролируемых киевским режимом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Лаоса в мае передали России танки Т-34, которые считаются символом Победы. Президент Владимир Путин отметил важность этих танков для патриотического воспитания молодежи. В сентябре военные России и Лаоса провели совместное десантирование с вертолета в рамках учения «Ларос-2025».

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 08:27 • Новости дня
    Рубио заявил о продолжении поиска путей урегулирования на Украине
    Рубио заявил о продолжении поиска путей урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать список возможных идей для завершения конфликта на Украине.

    США продолжают работу над поиском путей к завершению конфликта на Украине, об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в настоящее время ведется работа над «списком потенциальных идей для прекращения этой войны».

    По его словам, обсуждение вариантов завершения противостояния продолжается с учетом интересов всех вовлеченных сторон.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией тайные консультации по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп дал согласие на тайный план мирного урегулирования, который содержит 28 пунктов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новые шаги по мирному урегулированию не предпринимались.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о мирном плане США для Киева.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Кремль осудил призыв главы Airbus разместить тактическое ядерное оружие в Европе

    Песков назвал слова главы Airbus о ядерном оружии в Европе потерей сдержанности

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания главы Airbus о размещении тактического ядерного оружия в Европе в ответ на системы обороны в Калининградской области только усиливают напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что призыв главы Airbus Рене Обермана разместить тактическое ядерное оружие в Европе якобы для защиты от систем обороны в Калининградской области свидетельствует о потере европейцами сдержанности и обдуманности, передает ТАСС.

    «Некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывают к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности и по эскалации напряженности», – отметил Песков.

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявления главы Airbus, Песков напомнил, что Калининградская область является неотъемлемой частью России, и все необходимые меры для защиты региона будут обеспечены. По его словам, на фоне происходящего в Европе Россия делает все для обеспечения безопасности, стабильности и предсказуемости своего западного региона – сегодня и в будущем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны Запада подготавливают инфраструктуру для возможных военных действий против России.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Россия не получила ответ от США на предложение восстановить прямое авиасообщение

    Захарова: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение, ответа нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва выступила с инициативой восстановления прямых авиарейсов между Россией и США, но официальной реакции от американских властей пока нет, заявили в МИД РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на медиафоруме международного Клуба народного единства на площадке ТАСС, что Россия направила США предложение о возобновлении прямого авиасообщения.

    Захарова отметила, что никакого ответа нет до сих пор. Вопрос о возобновлении авиарейсов в первую очередь зависит от решения властей США, подчеркнула дипломат. Остается неизвестно, когда и даст ли Вашингтон официальный ответ, однако Россия готова к диалогу по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что США отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

    Первый заместитель главы российского МИД Сергей Рябков 1 октября сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США этот вопрос.

    Россия ранее передала американской стороне документы с соответствующими предложениями.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии консультаций России и США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако в настоящее время консультации по вопросам урегулирования ситуации на Украине не проводятся, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако полноценного процесса консультаций по ситуации на Украине в настоящее время не происходит, сообщает ТАСС.\

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что консультаций как таковых сейчас не ведется, хотя отдельные контакты сохраняются.

    На вопрос, идут ли российско-американские консультации по достижению мира на Украине, Песков ответил: «Как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть. Но процесс, который можно было бы назвать консультациями, – нет, он не ведется».

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Владимир Путин не планирует встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем, несмотря на сообщения СМИ о визите американской делегации в Киев и возможности поездки в Россию.

    «Нет, ничего не появилось», – ответил Песков на вопрос, есть ли такая встреча в графике российского лидера.

    Песков также отметил, что впервые слышит о планах визита американских военных в Россию и Кремлю не известно о подготовке такой поездки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским.

    Дрисколл прибыл в Киев во главе делегации США по поручению администрации Дональда Трампа для изучения ситуации и поиска путей прекращения боевых действий.

    Россия не планирует какие-либо встречи с Дрисколлом после его приезда на Украину.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков назвал любое время лучшим для мира на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Он подчеркнул, что любое время можно считать лучшим для урегулирования конфликта мирными методами, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что для России принципиально важным остается политико-дипломатический путь и искоренение причин, приведших к текущему кризису на Украине. По его словам, «Россия продолжает оставаться открытой для этого мирного урегулирования, но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта».

    На вопрос, учитывает ли Кремль победы российских войск, коррупционные скандалы в Киеве и приближение зимы при выборе момента для переговоров, пресс-секретарь ответил, что основная задача – достижение устойчивого мира на справедливой основе и устранение глубинных проблем конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

    По данным Axios, план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта предполагает передачу новых территорий России и предоставление западных гарантий безопасности Киеву.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти США продолжают разрабатывать список возможных идей для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Анонсирован первый перелет транспортного беспилотника из России в Белоруссию
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Бастрыкин завел дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Мальцевой
    Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации