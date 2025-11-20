ФСБ задержала жителя ДНР, планировавшего отравить высокопоставленного офицера

Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

Tекст: Евгений Поздняков

«Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

«Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

«Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

«Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

«Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

«Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

«Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.