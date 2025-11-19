Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске мальчика стали готовить к выписке
Пострадавший от взрыва мины-ловушки школьник находится в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля, где врачи несколько часов пытались спасти мальчику кисти рук. Нескольких пальцев на одной руке ребенок лишился, однако его состояние уже позволяет говорить о выписке.
«Сын стабильно выздоравливает, позитивен, как любые мальчишки. Хочет двигаться. Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся», – рассказала «Московскому комсомольцу» мама мальчика Галина.
Она добавила, что, по предварительным оценкам, выписка может состояться во вторник следующей недели, однако точную дату знают только врачи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Красногорске 11 ноября у 9-летнего ребенка в руках взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под автоинструмент, скрытое в денежных купюрах. В результате взрыва ребенок лишился четырех пальцев.
Ветеран спецподразделения «Альфа» прокомментировал ситуацию, отметив опасность подобных инцидентов.