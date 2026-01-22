Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Прокуратура изъяла шесть змей и трех ящериц у многодетной семьи в Москве
Прокуроры нашли в московской квартире, где живет семья с тремя детьми, шесть змей и трех ящериц, среди которых были ядовитые и краснокнижные, которые содержались без разрешающих документов, сообщили в прокуратуре Москвы.
Причиной проверки стало сообщение о том, что 16-летнюю дочь семьи укусила ядовитая змея.
В ходе совместной проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Бабушкинской межрайонной прокуратуры были обнаружены смарагдовый варан, варан макрея, ящерица красный тегу, танимбарский и короткохвостый питоны, а также краснокнижный островной полоз. Среди изъятых животных также оказались три ядовитые змеи – островная, цейлонская и стройная куфии, которых владелец добровольно передал сотрудникам ведомства.
В ведомстве особо отметили, что изъятые животные запрещены к домашнему содержанию и регулируются международной конвенцией СИТЕС. Прокуратура уточнила, что у владельца не было необходимых документов, подтверждающих легальное приобретение и разрешение на содержание этих животных.
Теперь мужчине грозит административная ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ за нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
