Аббас выступил против переселения палестинцев

Аббас: Палестина против попыток США и Израиля переселить палестинцев

Tекст: Валерия Городецкая

«Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», – подчеркнул Аббас, передает РИА «Новости».

Аббас отметил, что Россия традиционно занимает четкую позицию поддержки палестинского народа, и выразил готовность выстраивать совместную работу с Москвой.

По словам президента, Палестина рассчитывает обсудить с российской стороной свое видение будущего и детали текущей ситуации в регионе. Аббас добавил, что надеется при поддержке России достичь справедливого решения сложившихся проблем.

Напомним, палестинский лидер прибыл в российскую столицу в среду.

В четверг Путин встретился с Аббасом в Кремле. Российский лидер заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса. Он также обсудил с Аббасом инициативу Трампа по «Совету мира».