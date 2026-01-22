Аббас выступил против переселения палестинцев

Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Аббас: Палестина против попыток США и Израиля переселить палестинцев
Палестина выступает категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», – подчеркнул Аббас, передает РИА «Новости».
Аббас отметил, что Россия традиционно занимает четкую позицию поддержки палестинского народа, и выразил готовность выстраивать совместную работу с Москвой.
По словам президента, Палестина рассчитывает обсудить с российской стороной свое видение будущего и детали текущей ситуации в регионе. Аббас добавил, что надеется при поддержке России достичь справедливого решения сложившихся проблем.
Напомним, палестинский лидер прибыл в российскую столицу в среду.
В четверг Путин встретился с Аббасом в Кремле. Российский лидер заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса. Он также обсудил с Аббасом инициативу Трампа по «Совету мира».