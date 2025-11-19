Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников
Депутаты во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предоставляющий право бесплатного профессионального обучения для девятиклассников, не сдавших ГИА.
Для них предусмотрена возможность пройти бесплатное профобучение с последующим получением документа о квалификации. Это позволит молодым людям, не справившимся с ГИА, получить рабочую специальность и документ, подтверждающий квалификацию.
Инициатива предусматривает, что региональные власти смогут оказывать государственную поддержку, включая финансирование обучения или предоставление дополнительных условий для учащихся. Перечень профессий, а также организаций, где может проходить обучение, определят сами субъекты Федерации в зависимости от региональных потребностей.
После окончания программы школьники получат не только аттестат об образовании, но и свидетельство о профессии рабочего или служащего. Это призвано упростить процесс их трудоустройства на местном рынке, а также повысить уровень занятости молодежи внутри региона.
Минпросвещения и Рособрнадзор определят, какие школьные предметы будут обязательны для сдачи учащимися, завершившими профессиональное обучение, чтобы они могли получить полноценный образовательный документ вместе с квалификацией.
Закон направлен на борьбу с кадровым дефицитом в рабочих профессиях и поддержку подростков, которые рисковали бы оказаться за пределами образовательной системы. Ожидается, что эта мера также окажет позитивное влияние на демографическую ситуацию.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать престиж рабочих специальностей для привлечения молодых специалистов.
В Госдуме предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным, гарантировать трудоустройство выпускников, а также укрепить роль учителя и улучшить условия его работы.