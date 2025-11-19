Школьница из Челябинской области ранила учителя маникюрными ножницами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Школьница из Челябинской области ранила учителя физкультуры маникюрными ножницами, передает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, конфликт произошел после того, как учитель начала подтрунивать над ученицей из-за того, что та пришла на урок не в шортах. В ответ на ситуацию, у девочки случился эмоциональный срыв – она попыталась покинуть занятие, но педагог не позволила ей уйти. В этот момент школьница достала часть маникюрных ножниц из кармана и нанесла учителю удар между шеей и ключицей.

Учитель получила незначительную рану, нуждающуюся в минимальной медицинской помощи, однако к ответственности свою ученицу привлекать не желает. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства об образовании, сообщили в областной прокуратуре.

В региональном управлении МВД также подтвердили, что инцидент зарегистрирован, события произошли в прошлую пятницу, все участники установлены. Ведомства выясняют обстоятельства случившегося и намерены дать правовую оценку действиям сторон.

