Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Алексеевки, Юнаковки, Могрицы, Иволжанского и Новой Сечи в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 115 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и семь складов матсредств.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Нечаевку. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в возле Гуляйполя, Воздвижевки Запорожской области, Коломийцев и Герасимовки Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих и бронемашину.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Моначиновкой, Великаой Шапковкой, Нечволодовкой, Староверовкой Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

В районе Купянска в Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение минувших суток была сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку под Благодатовкой с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, британская 105-мм гаубица L-119 и пять станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Славянска, Степановки, Константиновки и Васюковки ДНР.

Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Родинского ДНР, Новоалександровки и Межевой Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Были отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино Донецкой с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков, отчитались в Минобороны.

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

За прошедшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar и четыре пикапа.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 455 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай.

За день дот этого они освободили Ровнополье в Запорожской области.

В понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.