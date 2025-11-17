Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Миссия МВФ начала переговоры в Киеве о новом финансировании
Делегация Международного валютного фонда приступила в Киеве к обсуждению возможности запуска новой расширенной программы для Украины на ближайшие годы, сообщила постпред МВФ на Украине Пришила Тофано.
Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве переговоры о согласовании новой программы расширенного финансирования, передает ТАСС.
Руководитель украинского представительства МВФ Пришила Тофано сообщила, что обсуждения стартовали сегодня, возглавляет их Гэвин Грей. По словам Тофано, диалог проходит на фоне официального запроса Киева о начале новой программы помощи.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 9 сентября обратилась к МВФ с просьбой о новой финансовой поддержке на несколько лет. Местные СМИ предполагают, что объем программы может составить от 8 до 8,5 млрд долларов.
Сейчас для Киева действует четырехлетняя программа МВФ на сумму 15,6 млрд долларов, утвержденная в марте 2023 года и рассчитанная до 2027 года. Для получения траншей правительство Украины обязано выполнять ряд структурных реформ и других условий, которые фиксируются в меморандуме об экономической и финансовой политике.
Эксперты МВФ оценивают, насколько власти Украины соблюдают эти условия, в том числе анализируют исполнение бюджета, состояние международных резервов и ход реформ. Последние ревизии проходили сложно, поскольку Киев задерживал выполнение обязательств, а из-за этого фонд уменьшал объем очередных траншей.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что МВФ рассчитывает на ужесточение контроля расходов Киевом и увеличение внутренних финансовых ресурсов.
Еврокомиссия и МВФ изучают вариант экспроприации российских активов для финансирования Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Киева на фоне заявлений о «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.
Евросоюз потребовал от Киева прозрачности при распределении финансовой помощи.