Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Озвучены детали крушения турецкого C-130 в Грузии
A haber: Два из четырех двигателей упавшего С-130 ВВС Турции могли отказать в воздухе
В ходе расследования крушения турецкого военного самолета C-130 на территории Грузии рассматривается версия поэтапного отказа двух двигателей и разрушения частей фюзеляжа в воздухе, сообщает телеканал A haber.
Причиной катастрофы самолета C-130 ВВС Турции в Грузии мог стать поочередный отказ двух двигателей, передает ТАСС со ссылкой на телеканал A haber и Минобороны Турции.
Отмечается, что сначала в полете отказал один из моторов – его винт начал вращаться с неконтролируемой скоростью, создавая сложности в управлении. Через несколько минут отказал двигатель на другом крыле: из-за сбоя в системе давления масла двигатель начал вибрировать и разрушился.
Фрагменты развалившегося мотора повредили фюзеляж и системы рулевого управления, после чего в воздухе отделились хвостовая часть и кабина самолета. Как уточнили в турецком Минобороны, ситуация развивалась так стремительно, что экипаж не успел подать сигнал бедствия, а пытался стабилизировать борт. Версии о попадании ракеты или ударе беспилотника в C-130 пока не подтверждаются – следов пробоев или взрывчатки на обломках не обнаружено.
Сейчас специалисты изучают записи бортовых самописцев, доставленных в Турцию. Все материалы катастрофы также планируется передать компании Lockheed Martin – производителю самолета. Эксперты компании проведут компьютерное моделирование катастрофы и изучат ее вероятные причины.
Самолет C-130 вылетел из Азербайджана и направлялся в город Кайсери, на авиабазу ВВС Турции. Он потерпел крушение в Грузии неподалеку от границы 11 ноября. На борту находились 20 военнослужащих – все они погибли, их останки были возвращены в Турцию и похоронены с воинскими почестями.
Министерство обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов C-130 после крушения в Грузии.
Между тем сообщалось, что турецкие военные эксперты рассматривают механическую неисправность и коррозию как возможные причины крушения C-130.