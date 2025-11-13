Турция остановила полеты С-130 после крушения в Грузии

Анкара приостановила полеты C-130 до выяснения причин крушения в Грузии

Tекст: Мария Иванова

Министерство национальной обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов C-130 до окончания расследования катастрофы в Грузии, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили: «Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности. После проведения всех технических осмотров и проверок полеты самолетов C-130, прошедших осмотры, будут возобновлены».

По данным министерства, на борту разбившегося C-130 находился только личный состав и средства обслуживания, а боеприпасов самолет не перевозил. Представитель ведомства подчеркнул: «Наш самолет перевозил личный состав и средства технического обслуживания. На борту боеприпасов не было».

Транспортный C-130E с бортовым номером 68-1609 вылетел из Кайсери утром 11 ноября для перевозки людей и грузов в Гянджу и успешно приземлился там в 11:06. Позже, в 13.15, самолет отправился в Мерзифон с 20 сотрудниками, чтобы забрать 10 человек технического персонала и оборудование для обслуживания истребителей F-16, находящихся в Азербайджане. Последний контакт с экипажем был установлен в 13.50 с Тбилисским центром управления воздушным движением, после чего связь пропала.

Как указывает Минобороны Турции, говорить о причинах катастрофы пока рано – расследование продолжается. Представитель ведомства добавил: «Продолжающееся расследование происшествия прояснит причину инцидента».

В министерстве напомнили, что разбившийся C-130 был приобретен у Саудовской Аравии в январе 2012 года, поставлен на вооружение в 2014 году и прошёл модернизацию в 2022 году. При этом подчеркивается, что он не был списан как устаревший, а продолжает использоваться саудовскими ВВС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные эксперты Турции рассматривали механическую неисправность и коррозию в качестве возможных причин крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

Президент Турции Тайип Эрдоган накануне подтвердил, что на месте падения самолета обнаружен черный ящик и началось его изучение.