    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    16 ноября 2025, 05:10 • Новости дня

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Временные ограничения начали действовать в аэропортах Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург и Уфа, передает РИА «Новости». Росавиация уточнила, что новые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в данных воздушных гаванях. Точная причина введения ограничений не раскрывается.

    В то же время, Росавиация сообщила о снятии временных ограничений с аэропортов Пензы и Саратова (Гагарин).

    Это позволило аэропортам возобновить прием и выпуск воздушных судов после короткого периода ограничений.

    В период действия ограничений один самолет, следовавший в Саратов, был направлен на запасной аэродром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Норильске аэропорт не может отправить более 700 пассажиров из-за штормового предупреждения.

    В аэропорту Гагарин под Саратовом ограничили прием и отправку самолетов в целях безопасности. В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов.

    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление молдавского парламентария о связи между приездом Александра Пушкина в Бессарабию и появлением геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление депутата парламента Молдавии Михая Друцэ о геях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и Пушкине.

    «Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», – написала Захарова.

    Ранее во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ заявил, что распространение ЛГБТ-движения в Молдавии якобы связано с приездом Пушкина в Бессарабию.

    Мария Захарова осудила заявления кишиневских властей о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    15 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Малков: На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки на территорию Рязанской области силами ПВО и РЭБ были уничтожены 25 беспилотников, при этом загорелось одно из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков.

    По его словам, сегодня ночью над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 25 беспилотников, сообщил Малков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар.

    Малков отметил: «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте продолжают работу все оперативные службы региона». Он также напомнил жителям области о запрете публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал мирного жителя в Белгородской области, в результате чего человек погиб.

    Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем.

    В октябре в Рязанской области дрон упал и вызвал пожар на промышленном предприятии.

    15 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    15 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волфино и Садками Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Рыбалкино.

    ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада с матсредствами.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Островского, Шийковки и Богуславки Харьковской области.

    Под Купянском штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков, отчитались в Минобороны.

    В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британская бронемашина Snatch, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и восемь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Варваровки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкую боевую машину пехоты Marder, и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии полблизости от Русина Яра, Сергеевки, Сухецкого, Артемовки, Красного Кута, Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке Ровного. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки противника, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне, российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

    За день до этого они освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    А ранее освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

    15 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.

    Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.

    Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.

    15 ноября 2025, 20:41 • Новости дня
    Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы сотрудничества, уделив особое внимание энергетике и подготовке к будущим международным встречам в Бишкеке и Петербурге, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президенты обсудили ряд практических вопросов сотрудничества между Россией и Белоруссией, особое внимание было уделено энергетике, а также текущей международной повестке.

    В Кремле отметили, что главы государств обменялись мнениями по ключевым темам двусторонней повестки. Помимо этого, лидеры согласовали дальнейшие контакты, которые состоятся во время предстоящего саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

    Президентам также предстоит встретиться на традиционном собрании лидеров стран СНГ, которое пройдет в конце года в Петербурге.

    Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на саммите глав стран СНГ в Душанбе.

    15 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Де Голль назвал проект Евросоюза ложью и провалом

    Пьер де Голль: Федеративный союз Европы – это провал и большая ложь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль раскритиковал идею федеративной Европы, назвав ее ложью, провалом и причиной утраты духовных и политических ценностей.

    Выступая на открытии симпозиума «БРИКС-Европа» в Сириусе, Пьер де Голль заявил, что идея федеративного союза Европы является «провалом и большой ложью», передает РИА «Новости».  Внук экс-президента Франции Шарля де Голля подчеркнул, что Европа сейчас больна. А Еврокомиссия со своей либертарианской идеологией и директивами несет за это главную ответственность. По его мнению, федеративная Европа отвергает духовность, веру и лишает свободы самовыражения.

    Политик также выделил роль Европы и НАТО в обострении конфликта на Украине. В ходе своей речи де Голль призвал к единству, чтобы не допустить эскалации: «Мы должны объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы не разжигать данную ситуацию, которая приведет к третьей мировой войне».

    Глава фонда выразил уверенность, что Европа окончательно утратит влияние в мире, если не восстановит политическую автономию и свободу наций на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности.

    Год назад внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.

    Он назвал возможный переезд в Россию символом дружбы между странами.

    15 ноября 2025, 05:32 • Новости дня
    Посол Липаев опроверг нарушение российским БПЛА воздушного пространства Румынии

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев отверг претензии МИД Румынии, заявившей, что российский БПЛА якобы нарушил воздушное пространство Румынии.

    Липаев назвал встречу в МИД Румынии «театрализованным представлением с фотосессией», передает ТАСС.

    Он заявил, что российские вооруженные силы не рассматривают гражданские объекты в качестве целей, а вот украинские формирования, не способные атаковать военные позиции, наносят удары по гражданским объектам.

    Липаев также подчеркнул, что представленные румынской стороной доказательства нарушения не могут считаться таковыми, поскольку не содержат ни координат влета, ни маршрута движения беспилотника. По его словам, судя по обломкам, беспилотник был сбит средствами ПВО, «что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства».

    «Это полностью исключает любые домыслы о якобы намеренном нарушении территориальной целостности Румынии и каких-либо угрозах ее безопасности со стороны России», – сказал он.

    Дипломат рекомендовал прекратить поставки вооружений киевскому режиму, чтобы избежать случайного падения сбитых дронов, и напомнил, что условия мира на Украине неоднократно оглашались российскими властями. Он заявил, что румынская сторона хорошо осведомлена о российских предложениях, «поэтому показные спектакли с выдвижением несуразных и необоснованных обвинений в адрес РФ являются в высшей степени неуместными».

    МИД Румынии, в свою очередь, уверяет, что якобы есть веские доказательства нарушения воздушного пространства российским беспилотником. Указывается, что найденные на месте обломки, по мнению министерства, подтверждают участие аппарата в атаке на украинскую гражданскую инфраструктуру рядом с границей. Ведомство особо отметило, что жизни румынских граждан не были под угрозой, несмотря на инцидент с проникновением дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военно-воздушные силы Румынии также заявили, что обнаружили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве страны

    Румыния вошла в в составленный газетой ВЗГЛЯД «Рейтинг недружественных правительств».

    15 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила не менее шести беспилотников в Воронежской области
    ПВО сбила не менее шести беспилотников в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью в пяти районах Воронежской области силами ПВО были сбиты не менее шести беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе была снята, сообщил губернатор в Telegram.

    Гусев отметил, что на данный момент, по предварительным данным экстренных служб, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. По имеющейся информации, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников с 20.00 до 23.00 мск на территории пяти российских регионов, в том числе в Воронежской области.

    15 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 170 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 170 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), пятеро взяты в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются по всему фронту. Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь Сумской области на расстояние до 500 м, расширяя зону безопасности у российской границы.

    ВСУ пытаются контратаковать и проводят ротацию понесших потери подразделений. Было две безуспешные украинские контратаки. Кроме того, комплексным огневым поражением сорвано еще две, уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия и расчеты FPV ударили по позициям ВСУ возле Рыжевки и Павловки.

    На Харьковском направлении в районе Волчанска и на Хатненском участке отмечено значительное продвижение российских подразделений, авиация ВКС России, а также силы ТОС-1А и артиллерии активно поддерживали наступление.

    На левом берегу Волчанска российские штурмовики сумели углубиться на 300 м в жилом секторе, а рядом с Синельниково российские бойцы заняли два украинских опорных пункта, продвинувшись еще на 250 м.

    В секторе Меловое-Хатнее также отмечено укрепление позиций и продвижение на 500 м по лесополосам. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение украинским позициям в районе Двуречанского.

    На Липцовском направлении серьезных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-группы продолжали выявлять и уничтожать оборудование радиоэлектронной борьбы, а также командные пункты управления БПЛА ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области.

    15 ноября 2025, 13:57 • Новости дня
    Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Яблоково в Запорожской области позволяет ВС РФ продолжить наступление в направлении Гуляйполя, сообщили в российских силовых структурах.

    Освобождение села Яблоково в Запорожской области позволяет российским войскам развивать наступление в направлении Гуляйполя, передает ТАСС. Об этом сообщили в силовых структурах, отметив, что под контроль группировки «Восток» перешел очередной район обороны противника площадью более 6 кв. км.

    Как уточнили в Минобороны России, Яблоково стало уже девятым населенным пунктом, освобожденным бойцами «Востока» на этом участке за ноябрь. Взятию предшествовало освобождение Новоуспеновского и Нового, после чего штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии продолжили наступление.

    «Приморцы пробиваются вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, одновременно с этим зачищая междуречье», – заявил собеседник агентства. В ходе боев подразделения 102-й отдельной бригады теробороны ВСУ потеряли до двух взводов личного состава и более 10 единиц автомобильной техники.

    Успех, по мнению российского командования, обеспечила высокая слаженность подразделений группировки «Восток», что позволило стремительно продвинуться вперед и увеличить число освобожденных поселков в регионе. Наступление продолжается в направлении Равнополья и Гуляйполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ заявил об ухудшении ситуации для украинских военных в этом регионе.

    15 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Газопровод и несколько предприятий пострадали от ударов по Днепропетровску

    В результате взрывов в Днепропетровске повреждены газопровод и заводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несколько предприятий и газовая инфраструктура оказались повреждены в результате серии ночных взрывов на территории Днепропетровска, сообщил и.о главы местной администрации Гайваненко.

    В результате ночных взрывов в Днепропетровске были повреждены газопровод и несколько предприятий, передает ТАСС. Врио главы администрации области Владислав Гайваненко сообщил об этом в своем Telegram-канале, но не раскрыл тип и назначение предприятий, которые пострадали.

    По словам Гайваненко, после серии взрывов в городе вспыхнуло сразу несколько пожаров. В ночь на 15 ноября по всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, в самом городе местные жители услышали несколько серий взрывов. Оперативные службы работают на месте происшествий. Известно, что погиб 65-летний мужчина и еще один мужчина 52 лет был ранен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Днепропетровске прогремели три серии взрывов. Вечером в пятницу в городе также были слышны взрывы. Вечером пятницы в Харькове также прозвучали как минимум два взрыва.

    15 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    Прокуратура Приморья раскрыла крупное мошенничество с займами для военных

    В Приморье раскрыли крупное мошенничество с займами для военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во Владивостоке разоблачили преступную схему с псевдозаймами через фирмы, от которой пострадали 20 участников СВО и их родственники, сообщает региональное надзорное ведомство.

    Деятельность преступной группы, посягавшей на права военнослужащих и участвовавшей в хищении денежных средств, пресечена прокуратурой Приморья. Организация действовала с 2021 года во Владивостоке: участники от имени двух компаний убеждали военнослужащих брать займы у физических лиц, навязывая заведомо невыгодные условия. Часть денег пострадавшие не получали, ставки значительно превышали допустимые законом, сообщает региональное надзорное ведомство. 

    Общий ущерб, нанесенный 20 гражданам, составил около 10 млн рублей. Проверкой установлено, что один из мировых судей Владивостока много раз выдавал судебные приказы по сомнительным распискам, не оценивая законность договоров. Это позволило организаторам схемы легализовать незаконное взыскание долгов с военных.

    В отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По решению суда один из организаторов арестован на два месяца. Прокуратура контролирует расследование и проверяет законность вынесенных судебных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киберпреступники используют сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    Эксперты отмечали, что мошенники активно нацеливаются на семьи военных, извлекая выгоду из их доверчивости.

    Ранее Роскачество выявило мошенническую схему с выплатами детям участников спецоперации.

