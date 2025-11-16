В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Мороз усилился в Московском регионе до минус 5,5 градуса
В ряде районов Московской области ночью зафиксировано значительное понижение температуры, а в Волоколамске столбики термометров достигли минус 5,5 градуса.
По данным Гидрометцентра России, в подмосковном Волоколамске метеостанции ночью зафиксировали минус 5,5 градуса, а в районе станции Новоиерусалимская – минус 4,9 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ к часу ночи было минус 2,9 градуса передает ТАСС
Гидрометцентр РФ подчеркнул, что в столичном регионе до 09:00 действует желтый уровень погодной опасности из-за устойчивого снижения температуры. Возможны более сильные морозы – в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 8 градусов, в самой столице – до минус 6 градусов.
Власти столицы рекомендовали водителям использовать для поездок автомобили только на зимней резине. В городском департаменте транспорта подчеркнули необходимость сохранения осторожности на дорогах и призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также снижать скорость у пешеходных переходов.
По заверению городских служб, проводится постоянный мониторинг состояния дорог и незамедлительное проведение регламентных работ с учетом погодных условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи впервые увидели снег лишь в середине ноября, что почти повторяет рекордно поздний снегопад 2008 года. В Москве и Петербурге фиксируют первый снег. В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег.