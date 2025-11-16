Мороз усилился в Московском регионе до минус 5,5 градуса

Tекст: Денис Тельманов

По данным Гидрометцентра России, в подмосковном Волоколамске метеостанции ночью зафиксировали минус 5,5 градуса, а в районе станции Новоиерусалимская – минус 4,9 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ к часу ночи было минус 2,9 градуса передает ТАСС

Гидрометцентр РФ подчеркнул, что в столичном регионе до 09:00 действует желтый уровень погодной опасности из-за устойчивого снижения температуры. Возможны более сильные морозы – в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 8 градусов, в самой столице – до минус 6 градусов.

Власти столицы рекомендовали водителям использовать для поездок автомобили только на зимней резине. В городском департаменте транспорта подчеркнули необходимость сохранения осторожности на дорогах и призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также снижать скорость у пешеходных переходов.

По заверению городских служб, проводится постоянный мониторинг состояния дорог и незамедлительное проведение регламентных работ с учетом погодных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи впервые увидели снег лишь в середине ноября, что почти повторяет рекордно поздний снегопад 2008 года. В Москве и Петербурге фиксируют первый снег. В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег.

