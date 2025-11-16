  • Новость часаМедведчук предложил Украине войти в состав России
    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    16 ноября 2025, 02:44 • Новости дня

    Мороз усилился в Московском регионе до минус 5,5 градуса

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Московской области ночью зафиксировано значительное понижение температуры, а в Волоколамске столбики термометров достигли минус 5,5 градуса.

    По данным Гидрометцентра России, в подмосковном Волоколамске метеостанции ночью зафиксировали минус 5,5 градуса, а в районе станции Новоиерусалимская – минус 4,9 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ к часу ночи было минус 2,9 градуса передает ТАСС

    Гидрометцентр РФ подчеркнул, что в столичном регионе до 09:00 действует желтый уровень погодной опасности из-за устойчивого снижения температуры. Возможны более сильные морозы – в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 8 градусов, в самой столице – до минус 6 градусов.

    Власти столицы рекомендовали водителям использовать для поездок автомобили только на зимней резине. В городском департаменте транспорта подчеркнули необходимость сохранения осторожности на дорогах и призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также снижать скорость у пешеходных переходов.

    По заверению городских служб, проводится постоянный мониторинг состояния дорог и незамедлительное проведение регламентных работ с учетом погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи впервые увидели снег лишь в середине ноября, что почти повторяет рекордно поздний снегопад 2008 года. В Москве и Петербурге фиксируют первый снег. В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег.

    13 ноября 2025, 23:58 • Новости дня
    Подросток по указанию неизвестных поджег кресла в ТРЦ «Авиапарк» в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Подросток совершил попытку устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк» в Москве, ему удалось поджечь несколько кресел, после чего его задержала охрана и передала полиции, сообщили в оперативных службах.

    Юноша принес в зал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь потушили работники ТРЦ, посетителей кинотеатра эвакуировали, никто не пострадал, передает ТАСС.

    Как уточнила столичная прокуратура, подросток действовал по телефонным указаниям неизвестных лиц. В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и выяснением всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Омске местный житель совершил поджог служебного автомобиля полицейских, попав под влияние мошенников. В Петербурге местная жительница подожгла объекты транспортной инфраструктуры по указанию мошенников. В Московской области подросток поджег служебный автомобиль УАЗ перед зданием отдела полиции по требованию мошенников.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ОПГ в Москве продавала сильнодействующие препараты с наценкой 6000%

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице полиция пресекла деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном обороте сильнодействующих веществ, которые продавали с наценкой в 6000%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Группа действовала в Москве и области с конца 2023 года, она закупала фармпрепараты в больших объемах через подконтрольное юрлицо с лицензией, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Для вывода лекарств из оборота их регистрировали под другими названиями, а торговля велась через сеть аптек, товар перевозили в тайниках в мебели.

    В целях конспирации препараты продавались без упаковки.

    «Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам для немедицинского употребления», – добавила Волк.

    В ходе обысков изъято более 150 килограммов запрещенных веществ, около 25 млн рублей, банковские карты, оргтехника. Двое организаторов заключены под стражу, один под домашним арестом, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

    Ранее москвича, представлявшегося инвестором, обвинили в крупном мошенничестве с обещаниями высокой прибыли, общая сумма ущерба оценивалась в 122 млн рублей, в деле фигурировали 23 эпизода мошенничества.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405

    Вторая по силе с начала года вспышка X405 произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 14 ноября на Солнце произошла мощная вспышка уровня X4.05, по интенсивности уступившая только событию двухдневной давности.

    На Солнце утром 14 ноября зафиксирована мощная вспышка класса X4.05, которая стала второй по силе в 2025 году, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

    Эпицентр события – зона 4274 в северном полушарии, которая всего два дня назад стала источником ещё более мощной вспышки X5.15, вызвавшей геомагнитную бурю 12-13 ноября.

    По данным лаборатории солнечной астрономии, выделенная на этом участке энергия вызывает вопросы у специалистов: размеры активного центра остаются относительно скромными, несмотря на рекордное количество и силу производимых вспышек. С начала осени здесь неоднократно происходили крупные вспышки, часть которых пришлась на момент, когда зона находилась на обратной стороне Солнца. Тогда выбросы плазмы могли повлиять на траекторию объекта 3I/ATLAS.

    С выходом зоны 4274 в видимую с Земли область, мощные вспышки участились. Только за последние дни здесь последовательно произошли шесть взрывов уровня X – это первые события такого класса с июня 2025 года. Причём, две новейшие вспышки стали самыми сильными за год, что уже активно обсуждается в научных и околонаучных сообществах.

    Ученые подчеркивают, что нынешняя вспышка не должна оказать значимого влияния на Землю. По оценкам специалистов, после недавнего мощного события эпицентр успел удалиться примерно на 30 градусов от направления на нашу планету, что снижает риск попадания выбросов. Ожидается, что последствия если и будут, то только слабые или средние.

    В настоящее время вспышка ещё полностью не завершилась, а информация о возможных геомагнитных последствиях появится позднее. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и отмечают, что повторения масштабной бури, как 12-13 ноября, не ожидается.

    Ранее в пятницу ученые назвали прошедшую магнитную бурю второй по силе за последние пять лет.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ученые признали прошедшую магнитную бурю второй по силе за пять лет

    ИКИ РАН: Прошедшвя магнитная буря стала второй по силе за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжавшаяся 42 часа магнитная буря оказалась самой мощной в этом году и уступила по интенсивности лишь рекордному событию мая 2024-го, отмечтили ученые.

    Геомагнитное событие, о завершении которого сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, продолжалось 42 часа и стало вторым по силе за последние пять лет, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что после окончания мощной вспышки магнитное поле Земли быстро стабилизировалось и временно перестало реагировать на обычную солнечную активность.

    Буря достигла уровня G4.7, уступив лишь рекордной активности в мае 2024 года. По расчетам ученых, только три события текущего 25-го солнечного цикла отмечались такими же высокими значениями, но только завершившаяся буря стала самой продолжительной среди подобных событий этого периода.

    Сейчас наблюдается остаточно высокая скорость солнечного ветра – около 600 км в секунду, что почти в полтора раза выше стандартных показателей. При этом межпланетная плазма уже вернулась в привычное состояние. Активная область 4274, вызвавшая бурю, сместилась к краю Солнца, и влияние ее активности теперь не будет воздействовать на Землю, но за дальнейшими всплесками можно будет следить удаленно.

    В данный момент к Земле обратился спокойный солнечный сектор. Ученые считают вероятным двухнедельный период с минимальной геомагнитной активностью. Однако в случае, если взрывная область сохранится, через несколько недель не исключена новая волна сильных солнечных всплесков.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, продолжавшаяся двое суток.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:24 • Новости дня
    В Москве сильный ветер повалил несколько деревьев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из-за штормового ветра оказались повреждены несколько деревьев, их начали распиливать и вывозить, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

    Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, есть случаи падения деревьев, их распиливают и вывозят, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комплекса.

    Горожан и гостей просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями, а также не парковать возле них автомобили.

    Напомним, утром в пятницу в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были зарегистрированы опасные порывы ветра скоростью в 15 метров в секунду.

    Также в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ученые: Магнитная буря продержится на Земле еще сутки

    ИКИ РАН: Пик магнитной бури пройден, но колебания продолжатся до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако возмущения могут сохраняться в течение суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик магнитной бури, начавшейся на Земле в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако сама буря может сохраняться еще около суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что максимальные значения геомагнитного индекса Kp достигали уровня G4.3-G4.7, что сделало событие самой сильной бурей года, однако ожидавшийся экстремальный уровень G5 так и не был зафиксирован.

    Сложность понимания характера магнитных бурь этой серии связана с тем, что к Земле, по прогнозам, должны были поступить три газовых облака, выброшенные с Солнца. Однако данные спутников из-за сбоев поступали неполно, а на графиках наблюдаются размытые признаки прихода отдельных облаков. Ученые предполагают, что третье, наиболее массивное облако, ускорило предшествующие, усилив первый удар по магнитосфере.

    Наиболее сильный всплеск полярных сияний был зафиксирован в четыре-пять утра по московскому времени, когда овал сияния опустился до южных границ России. Однако из-за времени суток увидеть необычное природное явление могли лишь немногие жители страны, а максимум яркости пришелся на зону США и Канады.

    Ученые считают, что сейчас солнечная активность пошла на спад, новые мощные вспышки маловероятны, а после завершения нынешней бури ожидается продолжительный период спокойствия – вероятно, до конца ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная вспышка на Солнце вызвала самые интенсивные за последние десять лет полярные сияния.

    Синоптик Леус утром в четверг заявил о спаде самой мощной за год магнитной бури.

    Накануне Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 13:47 • Новости дня
    МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

    МЧС предупредило о ветре до 15 метров в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    МЧС предупредило жителей столицы о надвигающемся сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, что создает потенциальную опасность для горожан.

    В пятницу в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, передает Telegram-канал столичного главка МЧС. Синоптики прогнозируют такие погодные условия с полуночи 14 ноября и до конца суток.

    МЧС обращается к жителям и гостям города с просьбой учитывать погодные условия: на улицах советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при управлении автомобилем проявлять особую бдительность, а машины парковать только в безопасных местах. Родителям также рекомендовано не оставлять детей без присмотра.

    Спасатели предупреждают, что сильный ветер повышает риск травм и повреждений имущества. Горожанам советуют не пренебрегать рекомендациями и максимально позаботиться о личной безопасности.

    Ранее  в четверг руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег.

    Синоптик предупредил о наступлении «автомобильной зимы» в столице.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 14:11 • Новости дня
    В Москве задержали вовлекавшего подростков в зацепинг

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в столице задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщил Следственный комитет России.

    Этот подозреваемый 12 августа убедил 15-летнего подростка вместе с собой провести поездку на внешних элементах электропоезда на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ему 19 лет, добавили в СК.

    Дело завели по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни».

    Отмечается, что у юноши есть также несколько других эпизодов с противоправной деятельностью.

    Решается вопрос о мере пресечения.

    Ранее в столице задержали машиниста электропоезда, его заподозрили в том, что он через мессенджер призывал подростков заниматься зацепингом.

    До этого организатор зацепинга Роман Громов был оштрафован на 100 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 08:27 • Новости дня
    Вильфанд: Первый снег выпадет в Москве в эти выходные

    Гидрометцентр: В воскресенье в Москве погода станет почти зимней

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в воскресенье погода будет близка к зимней.

    В этих выходных в Москве ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости». По его прогнозу, погодные условия заметно изменятся: в субботу к дождю добавится снег, который постепенно заменит осадки в виде дождя.

    До конца рабочей недели столицу будет согревать необычно теплый для ноября воздух, пришедший с юга и юго-запада. Днем и ночью в пятницу прогнозируется дождь, так как температура останется плюсовой. Однако уже в субботу, по словам Вильфанда, «дождь будет переходить в снег».

    Эксперт отметил, что подобная смена погоды может серьезно осложнить дорожную ситуацию. Ожидается, что ночной дождь в пятницу начнет подмерзать, что приведет к гололеду. В воскресенье температура понизится, существенных осадков не будет, повысится давление и появится солнце, а погодные условия станут почти зимними.

    В начале этой недели синоптикпредупредил о наступлении «автомобильной зимы» в Москве.

    Между тем ранее Вильфанд заявил, что в ноябре в европейской части России не ожидается снега из-за аномально теплой температуры.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 06:57 • Новости дня
    Вильфанд предупредил о необходимости срочной смены шин в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температуры в Москве опустятся ниже нуля уже в выходные, ожидаются осадки и сильный гололед, что повысит опасность поездок на летней резине, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, поездки на летних шинах станут крайне опасными уже в ближайшие выходные, передает ТАСС. Вильфанд добавил, что в столице ночные температуры опустятся ниже нуля, возможны снегопады и сильный гололед.

    Он подчеркнул: «Ситуация такова, что уже утром и вечером в Москве температура ниже пяти градусов, от этого эластичность летней резины ухудшается существенно, становится опасно». Он добавил, что на выходных в Москве будет около нуля, ожидается снег и гололед, поэтому водителям необходимо срочно переходить на зимнюю резину.

    Согласно прогнозу, в субботу ночью и днем температура составит от минус одного до плюс четырех градусов. В воскресенье ночью – от ноля до минус пяти, днем – минус два – плюс три градуса. В понедельник также ожидается около нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве наступает период так называемой «автомобильной зимы». Власти города призывают водителей своевременно менять летнюю резину. Автоэксперты рекомендуют тщательно выбирать шиномонтаж для безопасной переобувки автомобиля.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 07:20 • Новости дня
    Синоптик Тишковец сообщил о штормовом ветре в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром пятницы в аэропортах Шереметьево и Внуково зарегистрировали максимально опасные порывы ветра, достигающие скорости 15 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Штормовой ветер был зафиксирован в Москве утром пятницы, передает РИА «Новости». По словам Тишковца, скорость порывов в Шереметьево и Внуково достигала 15 метров в секунду, что соответствует штормовому уровню. «Возможно падение деревьев и плохо закрепленных конструкций. Не ставьте автомобили в опасной зоне. Действует «желтый» уровень погодной опасности», – рассказал Тишковец.

    Причиной непогоды стал североатлантический циклон Quirin, который принес в регион холодные воздушные массы и штормовой фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в Москве. Метеорологи ранее прогнозировали установление рекордного атмосферного давления в столице.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Мокрый снег накрыл Москву в ночь на субботу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве в ночь на субботу начались осадки в виде мокрого снега и выпал туман при температуре около плюс одного градуса.

    Осадки в виде мокрого снега появились в столице в ночь на субботу, передает РИА «Новости». Ранее МЧС РФ предупреждало жителей Москвы о возможности дождя и мокрого снега с вечера пятницы до 10:00 утра субботы. На данный момент в Москве отмечается туман, а температура воздуха сохраняется на уровне около одного градуса выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о скором наступлении так называемой «автомобильной зимы» в Москве. Эксперт ранее заявил, что метеозима в столице начнется уже с середины ноября.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Мощная вспышка на Солнце вызвала выброс корональной массы

    Мощная вспышка зарегистрирована в группе пятен 4274 на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 15 ноября на Солнце зафиксирована вспышка класса М1.3 продолжительностью 12 минут в области крупной группы пятен 4274.

    Сильная солнечная вспышка была зарегистрирована в ночь на 15 ноября, сообщает Институт прикладной геофизики.

    В 1.31 в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка класса M1.3 в группе пятен 4274, ее продолжительность составила 12 минут.

    За 14 ноября специалисты отмечают умеренную солнечную активность: на видимом диске Солнца наблюдалось восемь групп пятен, самая крупная из них – 4274 – уменьшилась до 700 миллионных долей поверхности, сохраняя сложную магнитную структуру BETA-GAMMA-DELTA. В течение дня зафиксированы одна вспышка класса X, две класса M и 14 класса C.

    Вспышка X4.0 сопровождалась выбросом корональной массы со скоростью 932 км/сек и радиовсплесками, а также потоком протонов, который может вызвать магнитные возмущения 16 ноября.

    Влияние магнитной активности на Земле по данным среднеширотных и высокоширотных станций оценивается как очень спокойное, хотя в Мурманске ночью была зафиксирована магнитная буря. Радиационная обстановка для экипажей космических кораблей и в околоземном пространстве осталась невозмущенной.

    Из-за солнечных вспышек за сутки отмечались перебои в КВ-радиосвязи на Кольском полуострове, а также по северным, восточным и южным направлениям. По прогнозу на 15 и 16 ноября ожидается активная солнечная погода, возможны мощные вспышки класса X. Геомагнитное поле обещает остаться в целом спокойным, однако вероятны кратковременные периоды нестабильности и дальнейшие сбои радиосвязи.

    Напомним, на Солнце накануне произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405.

    Ученые признали завершившуюся в пятницу магнитную бурю второй по силе за пять лет.

    Текущий год побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Магнитная буря на Земле завершилась после двух суток активности

    Синоптик Леус: На Земле прекратилась длившаяся почти двое суток магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная буря, продолжавшаяся почти 48 часов, завершилась, геомагнитное поле перешло в спокойное состояние.

    Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, магнитная буря, бушевавшая на Земле около двух суток.

    Поздним вечером в четверг геомагнитное поле вошло в так называемую зеленую зону, и в течение более шести часов сохраняется абсолютный покой.

    Леус отметил, что прогноз на ближайшие часы остается умеренно тревожным: ожидаются легкие возмущения в магнитосфере, однако до уровня магнитной бури они, вероятно, не дойдут. Во второй половине дня, согласно новым данным, такие возмущения полностью прекратятся.

    Период относительно стабильного магнитного поля, как уточнил специалист, предположительно продлится не менее нескольких дней – по крайней мере, до завершения текущей недели.

    Накануне вечером сообщалось, что на Земле уже примерно полтора дня продолжается самая мощная за текущий год магнитная буря уровня G4.7.

    Ранее мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Роскосмос с орбиты показал первый снег в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый настоящий снег накрыл Москву, при этом ожидается значительное превышение среднего объема осадков за одни сутки, отметили в Роскосмосе.

    Первый снег выпал в Москве в субботу. Кадры природного явления показал с орбиты в своем Телеграм-канале Роскосмос.

    В течение ближайших суток синоптики прогнозируют, что в столице выпадет около трети месячной нормы осадков. Это может вызвать временные затруднения на дорогах и повлиять на работу транспорта.

    Специалисты сообщили, что за прохождением циклона над регионом следят спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Обновленные снимки с орбиты фиксируют плотность облаков и динамику перемещающихся атмосферных фронтов над Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Москву накрыл мокрый снег. Снегопад нарушил расписание рейсов в аэропортах столицы.

    Комментарии (0)
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    В Москве спустя 20 лет установили серийного насильника
    Подростки устроили массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке
    Психолог объяснила смысл панических атак и способы снизить риск их появления

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России?

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике?

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

