Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».0 комментариев
В Совфеде заявили об успешной популяризации китайского Нового года в Москве
Бывший посол России в Китае Денисов: Лунный Новый год завоевал популярность в Москве
Лунный Новый год стал популярным праздником в Москве благодаря интересу к восточной культуре, о чем заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов, подчеркнув, что это явление поддерживается молодежью.
Денисов рассказал, что китайские друзья поддерживают такой вид народной дипломатии, упомянув также об аналогичном явлении в Китае, где начали отмечать Масленицу. Он подчеркнул, что, несмотря на культурные различия, оба праздника прижились в обеих странах, передает ТАСС.
Он поделился личными воспоминаниями, отметив, что провел около 20 лет в Китае и более 20 раз встречал Чуньцзе. Он признался, что, хотя и не является большим поклонником традиционных китайских блюд, ощущение праздника для него важно.
Фестиваль «Китайский Новый год» в Москве стартовал 28 января накануне Лунного Нового года, который пришелся на ночь с 28 на 29 января. Основные площадки праздника расположились на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ и в Московском зоопарке.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как правильно встречать китайский Новый год.