В Совфеде заявили об успешной популяризации китайского Нового года в Москве

Бывший посол России в Китае Денисов: Лунный Новый год завоевал популярность в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Денисов рассказал, что китайские друзья поддерживают такой вид народной дипломатии, упомянув также об аналогичном явлении в Китае, где начали отмечать Масленицу. Он подчеркнул, что, несмотря на культурные различия, оба праздника прижились в обеих странах, передает ТАСС.

Он поделился личными воспоминаниями, отметив, что провел около 20 лет в Китае и более 20 раз встречал Чуньцзе. Он признался, что, хотя и не является большим поклонником традиционных китайских блюд, ощущение праздника для него важно.

Фестиваль «Китайский Новый год» в Москве стартовал 28 января накануне Лунного Нового года, который пришелся на ночь с 28 на 29 января. Основные площадки праздника расположились на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ и в Московском зоопарке.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как правильно встречать китайский Новый год.