  • Новость часаИран закупил у России истребители Су-35
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Агонию ВСУ продлевают вчерашними студентами и школьниками
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    Цены на кофе арабика достигли исторического максимума
    Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован
    Более половины украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи
    ОАЭ решили вложить в Грузию 6 млрд долларов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    0 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    5 комментариев
    27 января 2025, 18:56 • Вопрос дня

    Как правильно встречать китайский Новый год?

    Как правильно встречать китайский Новый год?
    @ IMAGO/Blue Jean Images/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Китайский Новый год является главным праздником всего восточного полушария планеты. Этот день пропитан сотней разных эмоций: в нем можно найти и семейное единение, и азиатский колорит, и дань многовековым традициям Поднебесной. Как надо правильно встречать китайский Новый год?

    Встреча Праздника весны (именно так жители Поднебесной называют китайский Новый год) сопровождается большим количеством ритуалов и таинств, первые из которых необходимо соблюсти задолго до заветной ночи. Так, за несколько дней до главного события зимы граждане КНР встречают Сяонянь (фестиваль Малого Нового года), посвященный чествованию Бога кухни и очага.

    Согласно китайской мифологии, он по поручению Юй-ди (верховное божество даосского пантеона) спускается к жителям Земли, чтобы оценить поведение каждой семьи за прошедший год. Задобрить небесную сущность люди пытаются тщательной уборкой домов, что помогает им освободиться от энергии прошлого.

    Кроме того, на столах оставляют специальные конфеты цзаотан, сделанные из клейкого просо. Считается, что пришедший «на огонек» Бог очага обязательно их попробует, и если ему понравится лакомство, он не станет рассказывать Юй-ди о плохом поведении семьи. Но даже если «кухонная взятка» получится невкусной – переживать не стоит. Есть шанс, что тягучая конфета попросту заклеит рот «ревизора».

    Как украсить квартиру?

    В этот же день начинается подготовка жилища к встрече Праздника весны. На входную дверь вывешивается иероглиф «Счастье» вверх ногами. Дело в том, что на китайском слова «перевернутый» и «приходить» звучат и пишутся почти одинаково. Получается игра слов: гости, якобы удивленные ошибке хозяина, говорят: «У вас счастье перевернуто!», но в реальности они утверждают, что к их товарищу уже «пришло счастье».
    А вестник счастья в этом году – Деревянная Зеленая Змея

    Еще одним атрибутом праздника становятся дуйлянь (парные надписи), которые приклеиваются вокруг иероглифа «Счастье». Они представляют собой три полосы красной бумаги, на которых пишутся прощания со старым годом и надежды на будущие 12 месяцев. Как правило, надписи отличаются метафоричным и эфемерным смыслом.

    Как одеться и что дарить близким?

    Хорошим тоном до встречи Праздника весны считается сходить в магазин и приобрести новый наряд красного цвета (согласно традициям Поднебесной, он приносит удачу). После примерки его стоит отложить в шкаф вплоть до кануна Нового года. Появиться в нем перед семьей следует уже в момент «рассадки» гостей за праздничным столом.

    Нельзя забывать и о подарках. Идеальным вариантом станет хунбао (красный конверт) с изображенным на нем иероглифом «Счастье». Положить в него следует несколько купюр. «Правильной» суммы не существует, но есть негласное правило: дарить в следующем году меньшее количество юаней, чем было передано тебе, нежелательно.

    Что готовить?

    Отдельного внимания заслуживает подготовка новогоднего стола. Главное место на праздничном торжестве отводится под рыбу. Подавать ее необходимо целиком: с головой и хвостом, а «налетать» на нее не стоит ни при каких обстоятельствах. Традиция разнится от региона к региону: где-то рыба стоит нетронутой, где-то принято оставлять от нее несколько кусков.

    Почему так? Дело, опять же, в игре слов. На китайском «рыба» и «благополучие» звучат почти одинаково. Поэтому съесть рыбу без остатка или порезать ее – означает лишиться богатства в наступающем году. Не меньше символизма и в другом важном блюде – пельменях. Их принято лепить за день до Праздника весны всеми членами семьи.
    Главный символ благополучия на китайских новогодних столах собственной персоной

    Китайцы считают, что эти комочки из теста и мяса похожи на юаньбао – серебряные слитки, которые в старинные имперские времена считались главной валютой страны. Все, кто готовят в этот день пельмени, приобщаются к общему успеху в наступающем году, тем самым заранее внося вклад в семейные достижения.

    Кстати, лепка пельменей может служить «термометром» ваших отношений со знакомыми китайцами. Если вас «приобщили» к этому важному процессу, будьте уверены – вас считают хорошим другом. А если у семьи есть дочь на выданье, то, вполне возможно, ее отец или мать рассматривают вас в качестве возможного жениха.

    Что делать в полночь?

    И вот Новый год наступил. В полночь все китайцы выбегают из-за столов на улицу, чтобы перейти к самой шумной традиции этого дня – запуску фейерверков. На добрые полчаса каждая улица города озарится пламенем и наполнится хлопками. Считается, что таким образом граждане КНР отпугивают от своей родины злых духов.

    Остаток ночи китайцы проводят в гостиной, допивая чай и общаясь на разные темы. Многие обсуждают планы на грядущую неделю: Праздник весны сопровождается семью официальными выходными для всего населения страны.

    Все чаще и чаще это время люди решают проводить в квартирах: желанию путешествовать препятствует резкий рост цен на гостиницы и огромное количество отдыхающих.

    Главное
    Россия заявила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Стало известно о расстреле 15 украинских солдат сослуживцами в Великой Новоселке
    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США
    Источник: Режиссеры начали ездить к Ефремову в колонию на пробы
    «Автоваз» выпустил Lada Vesta с новой шестиступенчатой трансмиссией
    Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае

    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России

    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО испытывает на прочность будущих медиков

    Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Агонию ВСУ продлевают вчерашними студентами и школьниками

    Киевский режим решил пойти на шаг, который долгое время откладывал, – привлечь в вооруженные силы молодежь от 18 до 25 лет. Сколько Украина имеет мужчин этого возраста, какое количество из них на самом деле может быть отправлено на фронт и в какой мере они способны помочь ВСУ сдержать наступление российской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............