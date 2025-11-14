Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Пожарные Подольска спасли женщин и их питомцев из горящей квартиры
В Подольске спасатели вынесли из огня двух женщин, кошку и попугаев из огня
В результате пожара в девятиэтажном доме в Подольске спасателям удалось вывести из квартиры двух пожилых женщин и трех домашних питомцев.
Пожар произошел в одном из девятиэтажных жилых домов Подольска, передает РИА «Новости». По информации ГКУ «Мособлпожспас», работники 247-й и 309-й пожарно-спасательных частей оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сообщили в службу экстренных вызовов о густом дыме, который шел из окна квартиры на седьмом этаже.
Пожарные, поднявшись по лестнице, обнаружили в задымленной квартире двух пожилых женщин. По словам спасателей, их пришлось выводить по лестничным маршам. Кроме того, из квартиры были вынесены кошка и клетка с двумя попугаями. Представители «Мособлпожспас» уточнили: «Медицинская помощь никому не потребовалась».
Возгорание в доме было ликвидировано силами сотрудников ГКУ «Мособлпожспас» при участии федеральной пожарной службы. Причины возникновения пожара уточняются компетентными органами.
