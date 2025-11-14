Пожарные Подольска спасли женщин и их питомцев из горящей квартиры

В Подольске спасатели вынесли из огня двух женщин, кошку и попугаев из огня

Tекст: Денис Тельманов

Пожар произошел в одном из девятиэтажных жилых домов Подольска, передает РИА «Новости». По информации ГКУ «Мособлпожспас», работники 247-й и 309-й пожарно-спасательных частей оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сообщили в службу экстренных вызовов о густом дыме, который шел из окна квартиры на седьмом этаже.

Пожарные, поднявшись по лестнице, обнаружили в задымленной квартире двух пожилых женщин. По словам спасателей, их пришлось выводить по лестничным маршам. Кроме того, из квартиры были вынесены кошка и клетка с двумя попугаями. Представители «Мособлпожспас» уточнили: «Медицинская помощь никому не потребовалась».

Возгорание в доме было ликвидировано силами сотрудников ГКУ «Мособлпожспас» при участии федеральной пожарной службы. Причины возникновения пожара уточняются компетентными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара на территории зоопарка в Новосибирске погибли несколько лам и альпак. Спасатели локализовали возгорание на площади 180 кв. метров и спасли быка и верблюда из двух охваченных огнем вольеров.

В Толмачево Новосибирской области пожарные и администрация хозяйства смогли эвакуировать животных из горящего коровника. На животноводческой ферме у поселка Поперечный в Ставропольском крае сотрудники МЧС спасли 30 животных во время пожара.