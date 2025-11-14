Пермское ГУ ФСИН опровергло подачу прошения об УДО серийного убийцы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пермское управление ФСИН опровергло информацию о том, что серийный убийца Виталий Исупов, осужденный на пожизненное пребывание за убийство восьми человек, подал прошение об условно-досрочном освобождении, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства заявили: «Информация не соответствует действительности».

Ранее местные СМИ распространили сообщение о том, что Исупов якобы просит выпустить его из колонии «Белый лебедь» из-за парализации, однако официальные лица это не подтвердили. В ГУФСИН подчеркнули, что никаких обращений от осужденного не поступало.

Представитель общественно-наблюдательной комиссии Пермского края сообщил, что сотрудники ОНК выехали в соликамскую колонию для проверки обстоятельств инцидента. По его словам, результаты проверки будут оглашены позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожар охватил 300 кв. метров в колонии строгого режима в Соликамске. В этой же колонии умер серийный убийца Бурцев.