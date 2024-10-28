Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Серийный убийца Бурцев умер в пермской колонии
Осужденный за убийство шести детей серийный убийца Роман Бурцев скончался в пермской колонии «Белый лебедь» от онкологического заболевания, сообщил осведомленный источник.
Смерть наступила в исправительной колонии № 2, расположенной в Соликамске, осужденный скончался из-за онкологического заболевания, сказал собеседник РИА «Новости».
Бурцев был арестован еще в 1996 году за убийства детей в Ростовской области с 1993 по 1996 год. По данным СМИ, он тщательно прятал тела.
Он был приговорен к пожизненному заключению за свои преступления.
В 2020 году британский серийный убийца Питер Сатклифф, известный как «Йоркширский потрошитель», скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 74 лет.
В 2021 году американский маньяк Рональд Дефео-младший, убивший в 1974 году шестерых членов своей семьи, умер в возрасте 69 лет.