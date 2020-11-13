Серийный маньяк «Йоркширский потрошитель» умер от коронавируса

Британский серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как «Йоркширский потрошитель», умер от коронавирусной инфекции в возрасте 74 лет.

Серийный убийца, осужденный в 1981 году за убийства 13 женщин, умер в университетской больнице Северного Дарема, куда его положили после заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Сатклифф нападал на женщин начиная с конца 1960-х годов, первое убийство он совершил в 1975 году. Тогда он убил 28-летнюю мать четверых детей Виломену Маккен из города Лидс. Позднее он продолжил убийства.

В 2007 году Сатклифф получил ножевое ранение в результате нападения в клинике британского города Бродмур. Осужденному порезали щеку, и он едва не лишился своего единственного глаза. До этого его лишили глаза в результате серии других нападений.