Медведев: Зеленский попал в цугцванг
Медведев предсказал поражение Зеленского по всем фронтам из-за дела Миндича
Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит обезобразить «лик» Владимира Зеленского, глава киевского режима попал в цугцванг, каждый день приносит ему ухудшение позиций, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что каждый день приносит «зеленой гниде» Владимиру Зеленскому ухудшение позиции.
«Коррупционное дело озверевшего от безнаказанности кошелька – Миндича – грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны», – написал Медведев в Telegram-канале.
Он отметил, что для «поддержания светлого образа» Зеленский срочно выехал в прифронтовую зону, пытаясь создать образ бесстрашного борца.
Медведев подчеркнул, что окружение украинских войск может обрушить всю линию фронта, а энергетический кризис из-за российских ударов привел к перебоям с электроснабжением и отсутствию тепла в ряде регионов. Европейские лидеры, по его словам, выразили «глубокое разочарование» происходящим на Украине, опасаясь «исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью».
«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, вскрытие гнойника неизбежно», – подчеркнул Медведев.
Правительство на Украине планирует проведение масштабного аудита государственных компаний на фоне коррупционного скандала.
СМИ отмечают, что Владимир Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.
Экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что участники коррупционных схем могут дать показания против главы киевского режима Владимира Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по его самым уязвимым местам.