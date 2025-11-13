В результате крушения турецкого пожарного самолета в Хорватии погиб пилот

Tекст: Антон Антонов

По данным CNN Turk, представители властей Хорватии официально подтвердили факт крушения самолета и гибель пилота. Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что обломки самолета «были найдены недалеко от города Сень». Он также сообщил, что пилот погиб, передает ТАСС.

Связь с пожарным самолетом Минсельхоза Турции была потеряна в 18.25 по местному времени (совпадает с мск). По данным министерства, два самолета AT802 вылетели из турецкого города Чанаккале 12 ноября и направлялись в Загреб для прохождения технического обслуживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии. На борту военного самолета находились не менее 20 человек. На месте падения самолета обнаружили черный ящик. Военные эксперты Турции рассматривают механическую неисправность и коррозию в качестве возможных причин крушения. Министерство обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов C-130 после катастрофы.