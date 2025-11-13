Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.0 комментариев
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть немного снизились на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться: эксперты оценивают еженедельные данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 снижалась на 0,05% к уровню предыдущего закрытия – до 62,68 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,12%, до 58,42 доллара, передает РИА «Новости».
Согласно опубликованной в ночь на среду оценке API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличились на 1,3 млн баррелей, хотя аналитики ждали роста на 1,7 миллиона.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика по запасам от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Трейдеры полагают, что министерство сообщит о росте запасов на 1 млн баррелей за тот же период.
Отметим, что днем ранее ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году до 0,9 млн баррелей в сутки, добыча ожидается в среднем на уровне 54,1 млн баррелей в сутки.
«Ослабление цен на нефть, по-видимому, связано с пересмотром ОПЕК баланса спроса и предложения на 2026 год: организация теперь признает возможность избытка предложения, в отличие от более оптимистичной позиции, которой придерживалась ранее», – цитирует Reuters аналитика DBS Bank Сувро Саркара.