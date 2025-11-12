  • Новость часаВ армии России созданы войска беспилотных систем
    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место
    Банк России расширил список причин для блокировки перевода денег
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В армии России созданы войска беспилотных систем
    Небензя высказался о неосведомленности Трампа о преследовании УПЦ
    При крушении самолета С-130 в Грузии погибло 20 военных Турции
    Во Франции встревожились перевооружением Германии
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    33 комментария
    12 ноября 2025, 09:59

    Тренер назвал поведение пострадавшего от взрыва в Красногорске мальчика мужественным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мальчик, пострадавший при взрыве неустановленного взрывного устройства в Красногорске, проявил мужество даже после получения серьезной травмы, рассказал тренер по дзюдо Владимир Шарупич.

    Шарупич, ставший очевидцем происшествия, рассказал, что в момент случившегося находился рядом и предлагал помощь собравшимся на детской площадке людям, передает ТАСС.

    Он сообщил: «Вчера в 20.45 я вышел из спортзала, увидел у входа скопление людей и скорую помощь, подошел, предложил свою помощь. Пока я стоял рядом, заметил на земле мальчика с правой рукой в шапке, рукав был в крови». По словам свидетелей, у ребенка были оторваны пальцы после взрыва.

    Особенно тренера поразил характер пострадавшего мальчика. Обычно дети в подобных ситуациях пугаются и плачут, а этот ребенок пытался успокоить свою маму, уверяя, что у него «все нормально, проблем нет». Свидетели рассказали: мальчик шел через площадку, увидел деньги, наклонился, чтобы их поднять, и в этот момент сработало взрывное устройство.

    Позже выяснилось, что пострадавший занимается кикбоксингом в том же Дворце спорта, где работает Шарупич. «Он занимается в том же Дворце спорта, в котором тренирую и я. Только я преподаю дзюдо, а он занимается в секции кикбоксинга», – сказал он.

    После происшествия тренер попросил коллег в рабочем чате предупредить детей не поднимать на улице подозрительные находки.

    Напомним, в Красногорске школьник пострадал от взрыва, подняв с земли деньги у детской площадки. В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии школьника после взрыва в Красногорске. Следователи предположили, что к купюрам было прикреплено взрывное устройство. Мальчик получил повреждение кисти. По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело.

    11 ноября 2025, 14:01
    Стартовал шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт шестому сезону конкурса управленцев «Лидеры России», особенностью которого станет соревнование между командами, а не отдельными участниками.

    Сергей Кириенко сообщил, что в новом сезоне по поручению президента в конкурсе будут существенные отличия. «Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», – сказал он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

    Он уточнил, что на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты».

    Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.

    «С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», – подчеркнул он.

    Кроме того Кириенко отметил, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер: респондентам задают вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали в 2017 году, ответ «да» давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», – отметил он.

    Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, общественных инициатив и развитие волонтерского движения.

    11 ноября 2025, 18:50
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    @ John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты настаивают на исключении из антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки о «территориальной целостности», сообщает издание Kyiv Post.

    Как сообщает RT со ссылкой на Kyiv Post, администрация президента США Дональда Трампа добивается исключения ряда формулировок из текста резолюции.

    «Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», – говорится в материале Kyiv Post.

    Украина ежегодно выносит на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН специальную резолюцию, в которой выражается поддержка украинского суверенитета, осуждается вхождение Крыма в состав России и приводится анализ положения с правами человека в новых регионах России.

    В декабре прошлого года этот документ поддержали Соединённые Штаты и еще 77 государств. В текущем году, по данным источников издания, Вашингтон инициирует корректировку текста резолюции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник назвал Россию главным противником на международной арене.

    Российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет.

    11 ноября 2025, 20:20
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    11 ноября 2025, 11:09
    Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве восьмилетнюю Олю, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка, пишут СМИ.

    По словам мамы девочки Виктории, Оля проходила тестирование для детей переселенцев, комиссия посчитала, что ребенок не справился с заданиями.

    При этом родители разговаривали с девочкой исключительно по-русски, девочка сама читает, пишет и даже сочиняет стихи на русском языке, перед тестированием школьница занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет русским языком.

    Мама Оли Виктория, ее муж и дети – русскоговорящие граждане Латвии, которые всю жизнь разговаривали на русском языке.

    «Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские! Когда у нас появились дети – мы общались с ними исключительно на русском языке, он для детей родной. Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», – рассказала «Регнум» Виктория.

    Учителя возмутились, что девочка говорит только по-русски, и потребовали, чтобы Олю научили дома латышскому языку.

    «Договориться не получилось, учитель заявила, что в ее обязанности не входит учить мою дочь латышскому языку. Абсурдная ситуация, учитывая, что ее специальность – учитель латышского языка», – отметила мама Оли.

    В итоге весь первый класс с русскоговорящим ребенком принципиально разговаривали по-латышски.

    «С горем пополам, но Оля доучилась год и окончила первый класс», – рассказала Виктория.

    В конце 2024 года Виктория вместе с мужем приняли решение переехать жить в Россию, чтобы никто не запрещал их детям знать русский язык и разговаривать на нем. По словам Виктории, семья также решила переехать из-за навязывания детям западных ценностей, гендерного воспитания.

    «Весной 2025-го мы подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали в Москву», – рассказала женщина.

    По словам Виктории, сразу после переезда она начала собирать необходимые документы для оформления детей в учебные заведения. Младшую дочку без проблем взяли в детский сад, а Олю в школу не приняли. Несколько раз отклоняли заявление о зачислении во второй класс московской школы из-за документов.

    «Дочка с рождения говорит по-русски, но мы решили подстраховаться и наняли репетитора. Он несколько недель занимался с дочкой, и репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать. Когда наше заявление наконец-то приняли – на 29 октября назначили тестирование», – рассказала Виктория.

    Представитель школы сообщила, что для поступающих со второго по 11-й класс будет два задания – письменное и устное.

    По словам тех, кто тестировал ребенка, у девочки выявили недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе.

    «Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? Я не понимаю! И ведь нигде нет разъяснений об этом тестировании: какие там задания, что требуется от детей!» – поделилась Виктория.

    Женщина решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет. Пересдача теста назначена через три месяца.

    «Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили. На днях я ездила в одну школу, где нам пообещали попробовать принять на обучение нашу дочь, но в школе также пришлось писать заявление. Если его одобрят, то Оле снова придется проходить тестирование, и это случится не раньше, чем через месяц», – отмечает Виктория.

    Ранее в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.

    11 ноября 2025, 20:27
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом

    Под Димитровом сдались в плен сразу 25 украинских морпехов

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей в плен со времен освобождения Мариуполя, сообщает народная милиция ДНР.

    В Димитрове сложили оружие 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации, это самая массовая сдача противника в плен с момента освобождения Мариуполя. Видео пленения опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне – 1-й Армейский корпус ВС РФ).

    Подразделение украинских морпехов, попавшее в красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Пленные рассказали, что командование бросило их без еды, воды и боеприпасов, что деморализовало морпехов.

    Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться, после чего украинцы вышли с поднятыми руками всем подразделением, вынеся тяжелораненого товарища на носилках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров в районе Родинского.

    В Красноармейске российские силовики взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

    Еще один пленный боец ВСУ Николай Тимченко сообщил, что вместе с ним на службу на Украине попали около 50 человек с инвалидностью.

    11 ноября 2025, 18:35
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки поставкок вооружений украинским формированиям, заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире канала ОТР.

    «Данная страна, к сожалению, является активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть действует не только польский хаб, но замешана и Румыния ... снабжает украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

    По словам эксперта, удары ВС России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с логистическими потоками из Румынии.

    Марочко резюмировал: все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.

    После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.

    Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    11 ноября 2025, 22:05
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    11 ноября 2025, 15:59
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    11 ноября 2025, 15:14
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    11 ноября 2025, 16:48
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    11 ноября 2025, 21:59
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские власти обвинили Россию в причастности к нашествию клопов, генерал Фабьен Мандон заявил, что это «дестабилизирующее действие», направленное на разобщение страны.

    Начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон обвинил Россию в причастности к нашествию постельных клопов во Франции. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, сообщает URA.ru.

    По словам Мандона, «если России удастся разделить или разобщить Францию, она может одержать победу». Генерал уверен, что Россия «уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий».

    В качестве примера таких «дестабилизирующих действий» Мандон привел ситуацию с постельными клопами.

    Газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.


    11 ноября 2025, 21:45
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В России представили первого антропоморфного робота Aidol с воплощенным искусственным интеллектом (ИИ), который может работать полностью в офлайн-режиме и выражать эмоции, рассказали в Новой технологической коалиции.

    Первый антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом, способный работать полностью в офлайн-режиме, выражать эмоции и вести осмысленную коммуникацию, передает ТАСС со ссылкой на разработчиков из Новой технологической коалиции.

    «Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», – отметили специалисты.

    Презентация робота Aidol началась с его падения, но директор компании-разработчика Владимир Витухин назвал это обучением в реальном времени.

    «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – приводит «Агентство городских новостей Москва» слова Витухина.

    По его данным, силиконовая кожа разной жестокости передает эмоциональные нюансы, робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. То есть он может улыбнуться, задуматься и удивиться, как человек».

    В корпусе робота расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловар-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов.

    «В представленном экземпляре 77% российских компонентов, и у нас есть понимание того, как при выходе на серийное производство полностью отладить процесс, снизить себестоимость и довести процент локализации до 93%», – добавил Витухин.

    Робот Aidol, по мнению разработчиков, может найти применение на производстве, в логистике, в банках и аэропортах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.

    В начале ноября сообщалось, что первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом презентуют в Москве 11 ноября.

    11 ноября 2025, 15:45
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    По информации турецкого военного ведомства, самолет вылетел с территории Азербайджана, передает ТАСС.

    На прошлой неделе военно-транспортный самолет разбился в десятках километров к западу от базы Бабануса в Судане после внезапного отказа правого крыла, погибли все члены экипажа.

    11 ноября 2025, 20:19
    Бывший российский сенатор Слуцкер умер в хосписе

    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший член Совета Федерации России Владимир Слуцкер скончался в Женеве в возрасте 69 лет, пишет Guardian.

    Слуцкер жаловался на финансовые проблемы незадолго до смерти, сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По информации издания, экс-сенатор умер в сентябре от рака в хосписе в Женеве.

    Как отмечает газета, причиной финансовых трудностей стала потеря активов.

    Также сообщается, что в августе британский суд обязал бывшего сенатора выплатить 25 млн фунтов стерлингов его бывшей жене.

    В июне сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

    11 ноября 2025, 20:42
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии, и доказательств обратного нет.

    Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист, доказательств обратного нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Лавров обратил внимание на интервью Курта Волкера, ранее занимавшего пост представителя США по Украине. Глава МИД РФ отметил: «Курт Волкер дальше заявляет, что Путин убежден, что Украина должна быть частью России, я даже не буду на эту тему говорить, и Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова" (признана террористической, запрещена в РФ), других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку».

    «Вот поэтому уничтожение нацизма, денацификация – это непреложное условие урегулирования, если мы хотим, чтобы оно было достаточным, – продолжил министр. – А мы этого хотим, и мы будем этого добиваться. Но когда никто на европейском пространстве, общаясь с Украиной, не поднимает вопросы, связанные с нацификацией страны, когда никто не затрагивает тему, за исключением Венгрии, национальных меньшинств, когда никто не требует от Зеленского отменить закон, запрещающий Украинскую православную церковь, каноническую церковь».

    Среди других заявлений Волкера министр выделил тезис о том, что Россия якобы «никогда не согласится на мирные соглашения». Лавров подчеркнул, что Россия признавала ту страну, которая не была нацистской и не запрещала русский язык, а также была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством.

    Напомним, Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны знаки, схожие с символикой подразделений СС.

    Ранее одно из крупнейших французских изданий внезапно заметило сотни случаев проявления нацизма среди украинских военных.

    11 ноября 2025, 21:24
    Bloomberg: В Европе началась драка за активы «Лукойла»
    @ PJSC Lukoil/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительства стран Европы и Ближнего Востока стремятся сохранить функционирование зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» после санкций США.

    Правительства стран Европы и Ближнего Востока стремятся сохранить работу зарубежных активов «Лукойла» после введения санкций США против компании, сообщает Bloomberg.

    Глава отдела геополитики Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз заявил: «Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами «Лукойла», особенно после того, как министерство финансов США отклонило предложение Gunvor об их полном поглощении».

    По информации агентства, Болгария ведет переговоры с Минфином США, чтобы сохранить работу крупнейшего НПЗ в Бургасе и установить над ним контроль. Также власти Молдавии обсуждают с «Лукойлом» покупку склада топлива для аэропорта Кишинева.

    Ранее «Лукойл» объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке. Reuters сообщало, что 7 ноября «Лукойл» уволил иностранных сотрудников, оставив только российских и иракских специалистов.

    В октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.

