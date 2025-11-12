То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Тренер назвал поведение пострадавшего от взрыва в Красногорске мальчика мужественным
Мальчик, пострадавший при взрыве неустановленного взрывного устройства в Красногорске, проявил мужество даже после получения серьезной травмы, рассказал тренер по дзюдо Владимир Шарупич.
Шарупич, ставший очевидцем происшествия, рассказал, что в момент случившегося находился рядом и предлагал помощь собравшимся на детской площадке людям, передает ТАСС.
Он сообщил: «Вчера в 20.45 я вышел из спортзала, увидел у входа скопление людей и скорую помощь, подошел, предложил свою помощь. Пока я стоял рядом, заметил на земле мальчика с правой рукой в шапке, рукав был в крови». По словам свидетелей, у ребенка были оторваны пальцы после взрыва.
Особенно тренера поразил характер пострадавшего мальчика. Обычно дети в подобных ситуациях пугаются и плачут, а этот ребенок пытался успокоить свою маму, уверяя, что у него «все нормально, проблем нет». Свидетели рассказали: мальчик шел через площадку, увидел деньги, наклонился, чтобы их поднять, и в этот момент сработало взрывное устройство.
Позже выяснилось, что пострадавший занимается кикбоксингом в том же Дворце спорта, где работает Шарупич. «Он занимается в том же Дворце спорта, в котором тренирую и я. Только я преподаю дзюдо, а он занимается в секции кикбоксинга», – сказал он.
После происшествия тренер попросил коллег в рабочем чате предупредить детей не поднимать на улице подозрительные находки.
Напомним, в Красногорске школьник пострадал от взрыва, подняв с земли деньги у детской площадки. В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии школьника после взрыва в Красногорске. Следователи предположили, что к купюрам было прикреплено взрывное устройство. Мальчик получил повреждение кисти. По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело.