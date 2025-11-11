Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Wildberries, Ozon и «Авито» подписали соглашение о добросовестных практиках
Крупнейшие российские цифровые платформы – РВБ (Wildberries & Russ), Ozon и «Авито» – подписали Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ.
Церемония прошла в Национальном центре «Россия» 11 ноября в рамках Дня платформенной экономики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Согласно документу, компании гарантируют досрочное выполнение ряда требований нового закона о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года.
В меморандуме закреплены обязательства по развитию взаимодействия с партнерами и клиентами, внедрению систем защиты, обеспечению надежной охраны персональных данных и борьбе с поддельными товарами.
«Главным катализатором решения подписания Меморандума стала совокупность факторов: давление рынка, запрос от государства или же это демонстрация зрелости самого бизнеса, который осознал свою ответственность», – заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он отметил экспоненциальный рост цифровых платформ, их влияние на экономику и значимость саморегулирования.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко напомнил, что закон «О платформенной экономике» уже принят, и подчеркнул важность осознанного подхода со стороны бизнеса. Он заявил, что в случае необходимости законодательное закрепление будет основываться на тех нормах, которые выработал сам рынок.
Среди ключевых направлений меморандума – поддержка отечественных производителей, усиление связи с клиентами и партнерами, внедрение антифрод-технологий, модернизация защиты данных и активная борьба с контрафактом. Платформы отмечают, что саморегулирование позволит повысить прозрачность сервисов и доверие пользователей.
Основатель Wildberries Татьяна Ким подчеркнула, что меморандум – это новый стандарт саморегулирования и гарантия дальнейшего повышения отраслевых стандартов. Вице-президент Ozon Дмитрий Ким отметил, что вклад платформизации проявляется не только в онлайн-продажах, но и в поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест и новых бизнес-моделей. Управляющий директор «Авито» Влад Федулов добавил, что прозрачность взаимоотношений партнеров и платформ – ключ к доверию и стабильному росту отрасли.