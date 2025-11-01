Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.24 комментария
Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.19 комментариев
ВЦИОМ: 81% опрошенных россиян гордятся своим гражданством
Абсолютное большинство россиян – 81% – заявили: они гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации. Социологи отметили, что идентичный уровень чувства гордости фиксировался и в ноябре 2024 года, передает РИА «Новости».
На вопрос о самоопределении 43% опрошенных ответили, что прежде всего считают себя гражданами России. Примерно две трети, а именно 60% участников исследования, уверены, что многонациональный состав страны способствует ее силе. При этом четверть респондентов (23%), по их словам, не видят ни положительного, ни отрицательного влияния многонациональности страны на развитие России.
Кроме того, 52% уверены, что проведение спецоперации сплотило российское общество.
Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 октября среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, предельная погрешность с вероятностью 95% не превысила 2,5%.
Ранее аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, показавший высокий уровень доверия к российской армии. Большинство россиян выразили гордость за Вооруженные силы страны.
Украинские военнослужащие, находившиеся в окружении в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться российским силам, передает ТАСС.
Минобороны России предоставило показания одного из пленных – Вячеслава Кревенко. Он заявил, что командование давно покинуло военнослужащих, вследствие чего он с сослуживцем пытался организовать оборону в частном доме, но позднее решил сложить оружие. По его словам, «командир нас давно бросил», а сопротивление перестало иметь смысл из-за предательства офицеров.
«Потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», – сказал Кревенко.
Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко рассказал о событиях последней недели перед пленением в Красноармейске.
Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.
На Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.
Кадры уничтожения дронами спецназа ГУР, попытавшегося высадится в заблокированный Красноармейск на вертолетах, появились в Сети. Военкоры предполагают, что целью операции могла быть в том числе попытка вывесить на расположенную рядом стелу «Покровск» украинский флаг, сообщается в Telegram-канале «Повернутые на войне».
По данным Reuters, главное управление разведки (ГУР) Украины высадило вертолетный десант в Красноармейске, который находится в осаде, с целью вести боевые действия в восточной части города, пишет украинское издание «Страна».
Операцией, по данным агентства и украинских СМИ, руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk.
Корреспондент издания Оливер Кэрролл уточняет, что ГУР якобы проводит «дерзкое контрнаступление» для разблокирования логистических маршрутов, однако подлинность видеозаписей о высадке лично он проверить не смог. Украинское издание «Суспильное» также ссылается на свои источники и отмечает, что штурмовые группы ГУР якобы «входят на стратегически важные направления города», однако официального подтверждения этих данных также нет.
Параллельно украинские военные подчеркивают, что действия ГУР – это тактическая операция, не означающая масштабного контрнаступления.
Согласно данным российских военных пабликов, часть спецназа сразу после высадки была уничтожена ударами дронов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил потери среди украинских спецназовцев, однако украинские источники пока этих сведений не комментировали.
Видеоролики высадки и боя активно распространяются в соцсетях, что вызвало негодование среди некоторых украинских военных из-за угрозы безопасности бойцов.
Как отмечают эксперты, заброска спецназа по воздуху свидетельствует, что город практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен. Ситуация в Красноармейске, по данным аналитиков, остается крайне сложной, а динамика на картах последних дней показывает ухудшение позиций украинской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на брифинге с Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его скором уходе с поста.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.
Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.
Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для украинских военных в Красноармейске и Димитрове безнадежная, и им лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.
СМИ сообщили о сотрудничестве пропавшего бизнесмена Усольцева с США
Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.
После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.
Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.
Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.
По его словам, на статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», включающее 55 букв, передает РИА «Новости».
Катышев отметил: «Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» – 55 букв». Он добавил, что данное слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.
По его словам, русский язык способен легко образовывать сложные и многокомпонентные слова, поэтому статус самого длинного слова может периодически переходить от одной лексической единицы к другой. Ранее в Книге рекордов Гиннесса самым длинным словом в русском языке называлось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до этого – прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».
Эксперт уточнил, что подобные длинные слова используются крайне редко, а на практике наиболее частотными остаются короткие служебные слова – союзы, предлоги и частицы, некоторые из которых состоят из одной буквы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поддержал идею создания международного центра по продвижению русского языка. Русский язык вошел в пятерку самых популярных языков мира. Москва стала лидером по активности в образовательной игре «Скажи по-русски».
Военный эксперт Кнутов: ГУР пытались эвакуировать офицеров НАТО из Красноармейска
«Проведенная ГУР МО Украины высадка десанта к северо-западу от Красноармейска (Покровска) преследовала, на мой взгляд, одну цель – эвакуировать высокопоставленных офицеров стран НАТО. Их гибель приведет к осложнению отношений между Киевом и Западом, а попадание в плен станет очередным наглядным доказательством участия Европы в конфликте», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
«Выбор вертолета в качестве средства доставки сил понятен: они могли пройти на предельно малых высотах. Радиолокационные станции там не используются, потому что в ходе активных боевые действия ее тут же уничтожат. Но ВС РФ отлично отработали встречу противника. Расслабляться, однако, рано. Украина будет пытаться вывезти специалистов НАТО и дальше», – подчеркнул эксперт.
Впрочем, есть и другие версии того, какие цели и задачи преследовал противник. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» полагают, что высадка десанта – это медийная операция. Эксперты отмечают, что Украина даже на четвертый год боевых действий не потеряла любовь к таким авантюрам. «Каждая заканчивалась примерно одинаково – большие потери при отсутствии результата», – напомнили аналитики.
«Однако высадка под Покровск стала, пожалуй, квинтэссенцией таких действий. Вертолетный десант даже не в тыл, а прямо на передний край. В чистое поле. В условиях высокой активности БЛА. На самом «горячем» участке фронта. Все же интересно, на какой же исход при таких обстоятельствах рассчитывали в ГУР?», – риторически спросил «Рыбарь».
«Проведенная ГУР Украины высадка десанта лишний раз доказывает, что если идиотские решения есть, то Киев использует их все без остатка», – соглашаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Если судить по опубликованным кадрам, спецназ высаживался в посадках к северу от города без какой-то четкой боевой задачи. После высадки бойцы метались, занимали то одно здание, то другое, явно демонстрируя отсутствие контроля над ситуацией», – описали они.
«Это похоже не на военную операцию, а, скорее, на демонстрацию. Вероятно, Зеленский хотел показать, что его войска все еще могут двигаться по Покровску, пусть и с риском. И такой «пиар-десант» закончился бойней, поскольку закончиться ничем другим не мог», – акцентировали эксперты.
«Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», – иронизирует военкор Александр Коц. Он констатирует: «операция «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» не задалась».
«Спор о Покровске – в окружении там ВСУ или нет – Зеленский попытался разрешить привычным для себя способом. Он направил туда вертолеты со спецназом, чтобы отснять героическую картинку и убедить украинцев в том, что горстка спецназа в силах переломить дьявольскую технологичность нынешней войны. Но война, которая идет сейчас – это не голливудский фильм», – вторит член СПЧ Марина Ахмедова.
«Конечно, Зеленский предполагал финал этого «кино» – украинский спецназ будет сожжен нашими дронами. Но в том-то и дело, что финал он и не собирался показывать украинцам. … То есть Зеленский по-прежнему воюет своими привычными профессиональными приемами актера. Это объясняет и его жестокость к украинцам. Элитный спецназ ВСУ сожгли. Ради чего? Ради сиюминутной картинки, о которой уже вечером никто не вспомнит?», – заключила Ахмедова.
Ранее Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным Минобороны, украинский десант высадился в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.
Российские бойцы сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино ДНР, говорится в сводке Минобороны.
Украинские СМИ сообщают, что операцией по высадке десанта руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk. Как отмечают эксперты, заброска группы по воздуху свидетельствует, что Красноармейск практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен.
ВСУ утратили 71-ю бригаду и 225-й полк при «мясных» штурмах в Сумской области
ВСУ практически полностью потеряли 71-ю отдельную егерскую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк в результате лобовых атак в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.
По словам российского силовика, командование ВСУ в «мясных штурмах» практически полностью «сточило» бригаду и полк.
Он также отметил, что на данный момент доукомплектование украинских штурмовиков производится за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.
В результате применения ФАБ между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ.
В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров при попытке выйти из окружения.
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности на Сумском направлении должна составить от восьми до 12 километров и не исключил возможность взятия Сум.
В случае отсутствия этих документов банк уведомил о закрытии счетов до конца года, передает «Фонтанка». Цитируя сообщение банка, клиенты сообщают, что им запрещено пополнять баланс, расплачиваться картой, снимать наличные и осуществлять переводы через систему Revolut до выполнения требований.
Компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Revolut позволял открывать счета на долгосрочной визе, он популярен среди мигрантов из России и Белоруссии. Основной причиной ужесточения мер банк назвал 19 пакет санкций Евросоюза, который якобы запрещает финансовые услуги гражданам России и Белоруссии без европейского гражданства или ВНЖ.
Британские СМИ отмечают, что в официальных разъяснениях Евросоюза такие меры не упоминались напрямую, а санкции охватывали лишь работу с российскими банками и платежными системами.
В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.
Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».
Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.
По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.
Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».
Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».
TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit Сэма Риверса
Известного басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли мертвым в луже крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.
Женщина, обнаружившая тело, во время звонка в службу 911 сообщила диспетчерам: «Я нашла Сэма в луже крови», следует из аудиозаписи, опубликованной в материале.
Согласно отчету заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея музыканта были темно-синего цвета, а остальное тело – красным. Такие изменения врачи часто связывают с тромбоэмболией легочной артерии.
Также отмечается, что у Риверса было зафиксировано рассечение на глазу, которое, по предположениям спасателей, могло быть получено при падении с унитаза. Официальная причина смерти будет опубликована позже, после проведения всех необходимых экспертиз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, басист группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет.
Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».
По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.
В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.
Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.
Ли предоставил подробную информацию о подготовке украинских военных и иностранных наемников на Яворовском полигоне, передает ТАСС.
Он уточнил, что на объекте проходят тренировки по медицинской подготовке, штурму многоэтажных зданий, передвижению по лестницам и окопам, а также обучаются ношению бронежилетов и обращению с оружием.
По его сведениям, численность новобранцев на полигоне варьируется от 200 до 400 человек. Российские силовые структуры заявили, что Ли предоставил координаты расположения объектов на территории полигона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный сержант заявил, что британские инструкторы проявили некомпетентность при подготовке бойцов.
Российские военные опубликовали видео с последствиями ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом. Иностранные наемники на Украине столкнулись с трудностями, ранее им неизвестными.
Группа офицеров ВСУ была уничтожена в Харьковской области при попытке самостоятельно покинуть окружение, передает ТАСС.
Как сообщили в силовых структурах России, украинские военные предприняли попытку выйти из окружения, не дождавшись группы поддержки и не подозревая, что за их действиями уже ведется наблюдение.
По словам собеседника агентства, «на харьковском направлении наши операторы БПЛА уничтожили украинских офицеров. Те, не дождавшись группу поддержки, попытались сами выехать из окружения, не зная, что за ними установлен контроль. Как только пикапы и бронеавтомобиль «Хамви» выдвинулись со своих мест дислокации, по ним были нанесены многочисленные удары дронами».
Также уточняется, что техника ВСУ была полностью уничтожена ударами российских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции возле Волчанска и Константиновки. Вооруженные силы России продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Служащие группы «Север» выяснили, что командиры ВСУ лгут штурмовикам, чтобы те не покинули позиции.
Уголовное производство начато по статье о публичном унижении достоинства, совершенном в интернете, решение принято по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, несколько жителей региона в одном из чатов мессенджера обменивались оскорбительными высказываниями в адрес родителей мальчика, погибшего от нападения собак. Личности троих участников установлены, все они были допрошены по факту случившегося.
В ходе дальнейшего расследования будут назначены судебные экспертизы и проверены действия других лиц, которые могли быть причастны к противоправным действиям.
По факту гибели ребенка заведено отдельное уголовное дело – по статье о предоставлении некачественных услуг, приведших к смерти по неосторожности. По подозрению задержали председателя региональной организации защиты животных, которая возглавляла службу отлова собак «Мой пес». Женщина арестована на два месяца по решению районного суда.
Напомним, в конце октября в Березовском районе Красноярского края бродячие собаки загрызли десятилетнего мальчика.
Глава города Сосновоборск Красноярского края Алексей Кудрявцев отмечал, что места обитания безнадзорных собак планируют выявлять с помощью дронов. В этом районе ввели режим повышенной готовности из-за бездомных животных.
Военкор Котенок: ВС России могут взять Красноармейск в ноябре
«Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.
Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.
Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.