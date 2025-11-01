Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
В цыганском поселке под Тулой прошел рейд силовиков
Работники силовых ведомств якобы провели рейд в цыганском поселке Плеханово в Тульской области в субботу, сообщают Telegram-каналы.
В рейде якобы были задействованы сотрудники ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и работники коммунальной сферы, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.
В военкомат отправили 35 местных жителей, 22 из них получили штрафы за уклонение от службы, а 13 отправили сразу на медкомиссию.
Из-за неуплаты за электроэнергию свет отключили в 43 домах, за неуплату штрафов ГИБДД и налогов выписали 24 акта об аресте имущества.
Осенью прошлого года в городе Коркино в Челябинской области было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Убийство вызвало волнения в городе.