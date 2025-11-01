Врач предупредил об угрозе мужскому здоровью из-за подогрева сидений

Врач Кондрахин предупредил об угрозе мужскому здоровью из-за подогрева сидений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подогрев сиденья в автомобиле противопоказан мужчинам, передает РИА «Новости».

Кондрахин пояснил, что эта функция может негативно повлиять на качество спермы и вызвать ухудшение сперматогенеза: «Яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе».

Кондрахин отметил, что подогрев лучше использовать лишь для согревания области поясницы и органов малого таза, чтобы предотвратить простуду, однако длительное использование может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Он обратил внимание, что повышение температуры приводит к увеличенному кровообращению в геморроидальных узлах, что может вызвать обострение геморроя.

Кроме того, при хронических заболеваниях почек, таких как пиелонефрит, избыточное тепло способно спровоцировать активизацию инфекции, а подобная ситуация может возникнуть и при простатите или проблемах с мочевым пузырем. Специалист рекомендовал ограничивать время пользования подогревом, пользоваться им короткими курсами: включать лишь для согрева, а затем выключать на время поездки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты напомнили, что чрезмерное использование подогрева сидений в автомобилях может привести к проблемам со здоровьем. Врачи отметили, что длительный контакт с нагревающейся поверхностью способен спровоцировать нарушение кровообращения. Также специалисты порекомендовали автолюбителям использовать подогрев только по необходимости и не злоупотреблять этой функцией зимой.