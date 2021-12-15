Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в машинах

Подогрев сидений в автомобиле – удобная функция в холодное время года, однако постоянное ее использование может негативно отражаться на здоровье мужчин, предупредил профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.

По его словам, установленная в большинстве современных автомобилей система подогрева сидений защищает организм от переохлаждения, но включать ее рекомендуется до начала поездки, а во время движения эту опцию лучше не использовать.

«Как автомобилист и как медик могу посоветовать использование системы подогрева сидений, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит очень часто бывает у водителей. Но здесь есть свои нюансы. Перед началом движения лучше выключить систему подогрева. Это не должно быть постоянно включено. Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете», – сказал он радио Sputnik.

Не следует также включать подогрев сидений на полную мощность, продолжил профессор. Одна из причин, по которым стоит придерживаться этого правила, – высокая вероятность простуды при выходе из слишком теплой машины на мороз.

«Не надо включать повышенный режим, не надо, чтобы подогрев был очень сильный. Система не предназначена для этого, она просто должна исключить ощущение, что вы садитесь на холодное. Греться за счет подогрева сидений противопоказано: ничего в организме нет необходимости нагревать. Особенно, если вам в любой момент может понадобиться выйти на холод», – сказал Демин.

Выходя из прогретого салона автомобиля на холод, обязательно нужно одеться, чтобы не простудиться, добавил он. Если в автомобиле кожаные сиденья, которые быстро остывают, то можно использовать специальные накидки, чтобы не включать лишний раз подогрев.

Помимо прочего, по словам кандидата медицинских наук, долгий и основательный прогрев сиденья может привести к риску развития бесплодия у мужчин.

«Такая информация попадается. Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально. Выход – не греть сиденья длительное время, потому что есть опасность бесплодия, а также избегать длительного сидения», – посоветовал Демин.

Многочасовое вождение, характерное для жителей крупных городов с их постоянными пробками, а также для дальнобойщиков, плохо сочетается с человеческой физиологией, продолжил он. И не следует усугублять проблему чрезмерным подогревом сидений – эту функцию лучше свести к к необходимому минимуму, уверен профессор.