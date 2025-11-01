В АТЭС признали ИИ ключевым фактором трансформации экономик

В АТЭС признали искусственный интеллект ключевым фактором трансформации экономик

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидеры стран-участниц АТЭС в совместной декларации признали, что искусственный интеллект (ИИ) радикально трансформирует экономики по всему миру, передает РИА «Новости».

В тексте документа они подчеркнули, что ИИ открывает новые возможности для инноваций, роста производительности и конкурентоспособности, укрепляя экономическое процветание и устойчивость.

Авторы декларации отметили: «Мы признаем потенциал ИИ для фундаментального преобразования экономик по всему миру, открывая новые горизонты для инноваций, повышения производительности, конкурентоспособности, экономического процветания и устойчивости». В связи с этим страны АТЭС одобрили соответствующую инициативу, нацеленную на развитие потенциала и инвестиций в ИИ, а также поддержание регионального сотрудничества.

Лидеры подчеркнули, что стремительное развитие ИИ и другие технологические перемены оказывают глубокое и долгосрочное влияние на рынки труда, что требует конкретных скоординированных действий. Они заявили о необходимости обеспечить рост экономики, повысить безопасность, доступность и доверие к применению ИИ через продуманные подходы к образованию, занятости и формированию кадрового резерва.

В отдельной части Кенчжуйской декларации лидеры АТЭС-2025 договорились диверсифицировать свои источники энергии с признанием значения природного газа и СПГ. Приняты меры по созданию системы сертификатов, подтверждающих происхождение энергии, что должно способствовать гибкости, устойчивости и стабильности энергорынков региона.

Участники саммита акцентировали важность инвестиций и технологических инноваций для эффективного функционирования энергетического рынка и применения открытых рыночных механизмов, соответствующих национальным приоритетам. В документе отмечено, что природный газ и СПГ будут играть ведущую роль в обеспечении надежности и доступности энергосистем АТЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о появлении альтернативы межбанковской системе SWIFT.

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Южную Корею для участия в саммите АТЭС.

В МИД России назвали главным достижением саммита АТЭС продвижение сотрудничества в новых условиях мировой экономики.