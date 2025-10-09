«Единая Россия» запустила первый всероссийский агродиктант проекта «Российское село»

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие открылось на площадке агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Как подчеркнул в видеообращении к участникам секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, инициатива направлена на признание труда сельских работников и повышение интереса к профессиям аграрного сектора, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, мероприятие призвано подчеркнуть значимость труда аграриев и поблагодарить людей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Он отметил, что аграрный сектор совершил за последние годы большой технологический прорыв, а профессии в этой сфере становятся все более востребованными, в том числе среди участников спецоперации, которые по возвращении с фронта выбирают эту сферу.

Координатор партпроекта «Российское село», сенатор Александр Двойных, на церемонии открытия подчеркнул: «Агродиктант – это не просто проверка знаний, а объединение людей, которым важно будущее страны». Он добавил, что к акции уже присоединились сотни тысяч граждан, а интерес к проекту оказался очень высоким, включая онлайн-участие.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что агродиктант нацелен на популяризацию профессий АПК, а также на привлечение новых специалистов в отрасль и науку. По ее словам, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта делает АПК одной из самых технологичных сфер в России.

Генеральным спонсором выступил Россельхозбанк, который организовал более 400 офлайн-площадок и традиционно поддерживает образовательные инициативы в сфере сельского хозяйства. Председатель правления банка Борис Листов отметил, что банк за 25 лет направил в сельское хозяйство 18,6 трлн рублей и реализовал 6 тыс. инвестиционных проектов.