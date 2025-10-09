Путин выразил надежду на реализацию плана Трампа по Палестине

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия надеется на то, что предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта будут реализованы, передает ТАСС.

«Мы очень надеемся на то, что эти инициативы будут на самом деле, на практике реализованы», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что данный план с самого начала был позитивно воспринят в арабском и исламском мире, главное – добиться его практической реализации.

Путин напомнил, что Россия всегда исходила из приоритета политико-дипломатических средств решения ближневосточных проблем и готова поддерживать любые усилия, направленные на прекращение кровопролития и установление мира в регионе.

«Подчеркну, Россия всегда исходила из того, что решить проблему Ближневосточного региона можно лишь политико-дипломатическими средствами. И мы, естественно, готовы поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие и привести спокойствие в этот регион», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу.

Израиль будет отводить войска из сектора Газа в течение долгих месяцев, намеренно затягивая этот процесс по решению Биньямина Нетаньяху, считает политолог Саймон Ципис.

Владимир Путин назвал предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.



