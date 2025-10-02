В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин предложил передать сектор Газа под контроль президента Палестины
Президент России Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что видит наиболее предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.
«На мой взгляд, лучше бы, конечно, все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.
Россия готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».