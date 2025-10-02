Путин предложил передать сектор Газа под контроль президента Палестины

Tекст: Валерия Городецкая

«На мой взгляд, лучше бы, конечно, все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

Ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

Россия готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».