    Европа научилась мешать Трампу на Украине
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    «Калашников» досрочно поставил в войска крупную партию штурмовых автоматов
    ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в Карелии
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    8 комментариев
    9 октября 2025, 09:29 • Новости дня

    Евродепутат призвал фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский евродепутат Данило Делла Валле во время выступления в Европарламенте предложил Урсуле фон дер Ляйен отправить своих детей на войну.

    Выступая в Европарламенте, депутат от оппозиционной итальянской партии «Движение «5 звезд» Данило Делла Валле подчеркнул, что народ Европы стремится к миру и построению многополярного общества, передает ТАСС.

    Он заявил: «Европейский союз является заложником шаткого и умирающего руководства, которое подталкивает нас всех к третьей мировой войне, только чтобы прикрыть собственную несостоятельность».

    Делла Валле добавил, что правящий класс поддерживается СМИ, распространяющими фейковые новости.

    Политик назвал выдумкой инцидент с самолетом фон дер Ляйен, которому якобы глушили сигнал GPS при полете в Болгарию. Делла Валле призвал главу Еврокомиссии отправить своих детей на войну, если это так важно для нее.

    Европарламентарий подчеркнул, что граждане Европы не верят в политику разжигания войны, так как устали от лжи и мер жесткой экономии. Эти меры вынуждают отказываться от здравоохранения, транспорта и достойной заработной платы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен стала символом деградации Евросоюза. Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России. Фон дер Ляйен также заявила, что ей необходимо сохранить власть для борьбы с «угрозой с Востока».

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    Комментарии (21)
    7 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран ЕС о планируемых поездках, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

    Страны Евросоюза согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри сообщества. Теперь представители посольств России, работающие в столицах стран ЕС, должны заранее уведомлять власти государств, через которые планируют проезжать или куда намерены въезжать, по меньшей мере за сутки.

    В уведомлении необходимо указывать не только даты и пункты пересечения границ, но и подробные сведения об автотранспорте: марку, тип и номерной знак. Если поездка совершается на поезде, автобусе или самолете, потребуется сообщить данные о перевозчике и маршруте, передает ТАСС.

    Любая страна ЕС может отказать российскому дипломату во въезде или затребовать дополнительное разрешение, не поясняя причины. Новые меры стали частью разрабатываемого пакета антироссийских санкций, инициированного Чехией.

    Для согласования пакета потребовалась поддержка всех стран ЕС, последнее вето сняла Венгрия. Однако юридическое закрепление мер может быть отложено из-за спора по инициативе Австрии снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, в интересах банка Raiffeisen.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    Евросоюз планирует включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок российских дипломатов, сотрудников дипмиссий и их семей.

    В МИД России считают подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова принять симметричные меры.

    Комментарии (20)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    Комментарии (6)
    8 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах задействовать разрабатываемую на восточных рубежах Евросоюза так называемую стену от дронов для контроля за танкерами, перевозящими, по мнению Брюсселя, российскую нефть, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила: «Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall – это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом».

    По словам главы ЕК, «стена от дронов» охватит восточные границы Евросоюза и будет интегрирована в работу по ряду направлений, включая отслеживание судов, связанных с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов». Еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать подобный объект вдоль всей границы Евросоюза с Россией. МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии по поводу дронов.

    Комментарии (26)
    7 октября 2025, 09:07 • Новости дня
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможная смена власти и правительственные перестановки во Франции могут привести к системному ослаблению Евросоюза и осложнить согласование бюджета, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Политическая нестабильность во Франции может привести к «фатальному ослаблению» Евросоюза и осложнить положение в еврозоне, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico и европейских дипломатов.

    По словам одного из собеседников, «Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров».

    В Брюсселе считают, что позиции президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевают. Дипломаты отмечают, что частая смена министров финансов осложняет переговоры по бюджету Евросоюза. Особую обеспокоенность вызывает вероятность досрочных выборов во Франции, которые могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС до выборов 2027 года.

    Европейские эксперты подчеркивают, что политический кризис во Франции может негативно сказаться на совместных инициативах с Германией и Британией, включая проекты вроде «коалиции желающих». По мнению чиновников, нынешняя ситуация с безопасностью в Евросоюзе делает подобную неопределенность особенно опасной.

    В то же время французские чиновники, комментируя отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, подчеркивают, что несмотря на непростые обстоятельства, «в министерстве экономики страны все еще есть пилот в кабине». Они стараются сохранять спокойствие и уверяют, что контроль над ситуацией не утрачен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню ввергла Макрона в хаос.

    Комментарии (7)
    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Комментарии (10)
    8 октября 2025, 07:50 • Новости дня
    Foreign Policy: Дипломаты ЕС недовольны отсутствием гибкости у Каллас
    Foreign Policy: Дипломаты ЕС недовольны отсутствием гибкости у Каллас
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас слишком прямолинейна, она проявляет недостаточно гибкости, считают европейские дипломаты.

    Дипломаты ждут, что Каллас станет более дипломатичной, сказал Foreign Policy неназванный дипломат одной из стран Европы, передает РИА «Новости».

    По словам другого источника, Каллас ведет себя как полицейский, а не как дипломат.

    «Ее день начинается и заканчивается Россией», – добавил он.

    По мнению издания, склонность Каллас открыто выражать свои мысли уже привела к напряженности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Также ее риторика вызвала раздражение у представителей таких стран, как Индия и Китай.

    Ранее Каллас сообщала, что не все страны Евросоюза разделяют намерение передать Украине так называемый репарационный кредит за счет замороженных российских активов.

    Также Каллас отмечала, что ЕС не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины.

    Комментарии (14)
    9 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа, вводимом с января 2027 года, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

    Венгрия согласилась с запретом на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз, начиная с января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    Будапешт, который изначально настаивал на исключении для своей страны, в итоге не стал возражать против этой меры на недавней встрече послов стран ЕС.

    Источники портала уточняют, что на данный момент главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Словакия может изменить свою позицию до встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 20 октября, либо до саммита ЕС 23 октября.

    Австрия продолжает требовать для себя специального отступления, чтобы разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро для передачи их Raiffeisen Bank. Против этой инициативы выступили Германия и еще десять стран, что может создать угрозу наложения вето на весь пакет новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказались выполнять требование бывшего президента США Дональда Трампа прекратить закупки газа и нефти из России. Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций. В январе объем поставок российского сжиженного природного газа в ЕС составил 1,3 млн тонн.

    Комментарии (4)
    6 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Совет Европы запустил подготовку к созданию «спецтрибунала против России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о старте масштабной подготовительной работы по созданию «специального трибунала» для рассмотрения дел против России.

    Берсе объявил о начале необходимой работы по организации спецтрибунала против России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    «Готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», – указал он.

    Генсек СЕ подчеркнул, что для реализации инициативы требуется финансирование, которое планируется получить от государств-членов или партнеров Совета Европы. По словам Берсе, движение к реализации создания трибунала осуществляется максимально быстро. Он выразил надежду, что первый шаг удастся профинансировать в ближайшее время.

    В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала о том, как ЕС оказался неспособен создать «трибунал в связи с действиями России на Украине». Тогда все сколько-нибудь серьезные державы ЕС пришли к выводу, что сейчас это попросту невозможно и даже вредно для них самих.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении принципов Хельсинки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с критикой действий России на Украине на ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

    Власти Финляндии считают, что Россия нарушила каждый из десяти принципов Хельсинкского заключительного акта, пишет «Коммерсантъ».

    По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, действия России на Украине являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубым игнорированием норм, которые долгие годы обеспечивали мир в Европе. Она подчеркнула, что Россия принимала участие в разработке этих принципов пятьдесят лет назад.

    Варшавская конференция ОБСЕ по человеческому измерению, крупнейшее мероприятие в Европе по вопросам прав человека, проходит в Польше. На конференции страны-участники и представители гражданского общества обсуждают свободу слова, права меньшинств и основные свободы.

    Россия официально бойкотирует конференцию уже не первый год, на этот раз ссылаясь на нарушения процедур со стороны председательствующей Финляндии. В 2021 году Россию обвиняли в срыве мероприятия.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб признал отказ Европы учитывать интересы России по гарантиям Киеву.

    Польские власти аннулировали уже выданные визы минимум пятерым российским экспертам, приглашенным на конференцию ОБСЕ в Варшаву.

    В Министерстве иностранных дел России такие действия назвали деструктивными и некомпетентными.

    Комментарии (4)
    7 октября 2025, 07:48 • Новости дня
    Глава ЕЦБ указала на риски использования замороженных российских активов
    Глава ЕЦБ указала на риски использования замороженных российских активов
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на необходимость согласования решений по российским активам между всеми владельцами и соблюдения международного права.

    Заявление Кристин Лагард прозвучало на фоне обсуждения в Евросоюзе возможного использования замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Лагард отметила, что любое решение ЕС по этому вопросу должно быть согласовано всеми сторонами, которые владеют российскими активами. Она также подчеркнула, что подобные шаги обязаны соответствовать международному праву.

    Глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что спорные с юридической точки зрения действия могут подорвать доверие к евро. Кроме того, она опасается, что эти меры могут отпугнуть инвесторов и нанести ущерб финансовой стабильности еврозоны.

    «Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы то, что предлагается, соответствовало международному праву и учитывало финансовую стабильность», – заявила Лагард.

    Напомним, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 15:04 • Новости дня
    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Евробюрократия продолжает игнорировать очевидный радикализм грузинской оппозиции и ее сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петрэ Мамрадзе. Так он прокомментировал совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые призвали стороны в Грузии отказаться от насилия и осудили «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях.

    «В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – отметил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его словам, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам.

    «Компромиссы или уступки нанесут урон нашим национальным интересам. В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не видно», – сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, но подчеркнул, что «сейчас этого достаточно».

    «Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог. Аналитик считает, что благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию».

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    МИД России пообещал жестко ответить на конфискацию активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова дать жесткий ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    По его словам, Москва готова дать жесткий ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе, передает РИА «Новости». Грушко сообщил, что соответствующая предварительная работа уже проведена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова предупредила о жестком ответе России в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны Евросоюза.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгия представила Евросоюзу список требований относительно замороженных активов России, обозначив строгие условия их применения для помощи Украине, сообщила газета Politico, ознакомившаяся с соответствующим заявлением бельгийского премьера Барта Де Вевера.

    Бельгия обозначила ряд жестких требований к Евросоюзу по вопросу замороженных российских активов, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    Премьер-министр страны Барт Де Вевер озвучил так называемые «красные линии» на саммите ЕС в Копенгагене. Речь идет о категорическом отказе Брюсселя поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств.

    Де Вевер подчеркнул, что Бельгия требует юридически обязательных и строго исполнимых гарантий для страны и бельгийской компании Euroclear. Также Бельгия настаивает на заключении соглашения о немедленном возврате долгов, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после возможного мирного соглашения по Украине.

    По словам премьера, такие гарантии не должны ограничиваться только объемом активов в 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает использовать. Он отметил, что потенциальные риски могут быть гораздо выше, а сами гарантии не должны автоматически прекращаться после снятия санкций – арбитражные процедуры могут быть инициированы даже спустя годы.

    В заявлении Де Вевера отмечается, что предложенная Еврокомиссией схема на практике «фактически равна конфискации», несмотря на уверения европейских чиновников в обратном. Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил Politico на условиях анонимности, что заявление бельгийского премьера поставило перед союзом множество новых сложных вопросов, которые сейчас изучаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЕЦБ предупредила о рисках использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе своей позицией по вопросу российских активов.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:07 • Новости дня
    Меркель опровергла версию о «троянском коне» Путина в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Partizan отвергла предположения о том, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах России в Евросоюзе, назвав их беспочвенными.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отвергла заявления о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина в Евросоюзе, передает Газета.ру.

    Меркель заявила: «Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом».

    Она подчеркнула, что Орбан всегда отстаивал собственные позиции на европейской арене и четко формулировал точку зрения своей страны. Меркель также прокомментировала энергопоставки в Венгрию, отметив, что у страны отсутствуют морские порты, а завоз газа осложнен.

    По словам экс-канцлера, Будапешт находится «в ином положении» по сравнению с другими странами Евросоюза, что требует учитывать особенности энергопоставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Меркель назвала партию «Альтернатива для Германии» организацией, презирающей человеческое достоинство. Канцлер также признала, что политика «открытых дверей» по приему мигрантов привела к усилению «Альтернативы для Германии».

    Комментарии (0)
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Тбилиси обвинил Санду в поддержке грузинских радикалов
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      7 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      8 комментариев
    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
