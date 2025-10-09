Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.9 комментариев
Российский боец рассказал о минировании ВСУ своих раненых сослуживцев
Украинские военные минируют собственных раненых в Запорожской области, что препятствует российским бойцам оказать им помощь или эвакуировать, рассказал командир штурмовой группы группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным «Дождь».
По его словам, украинские бойцы минируют собственных раненых сослуживцев в Запорожской области, из-за чего российские военные не могут оказать им помощь, передает РИА «Новости». «Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов – «трехсотых» (раненых). Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь», – сообщил «Дождь».
По мнению командира, такие действия связаны со страхом украинских военных, что раненые могут раскрыть информацию о положении дел на их позициях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением. Украинские военные начали минировать пути отхода своих подразделений. ВСУ также заминировали тропинки и деревья в Серебрянском лесничестве.