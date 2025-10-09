Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские бойцы минируют собственных раненых сослуживцев в Запорожской области, из-за чего российские военные не могут оказать им помощь, передает РИА «Новости». «Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов – «трехсотых» (раненых). Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь», – сообщил «Дождь».

По мнению командира, такие действия связаны со страхом украинских военных, что раненые могут раскрыть информацию о положении дел на их позициях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением. Украинские военные начали минировать пути отхода своих подразделений. ВСУ также заминировали тропинки и деревья в Серебрянском лесничестве.