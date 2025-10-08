  • Новость часаПутин прибыл в Таджикистан
    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что есть «на столе»
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    Золото установило рекорд доходности в сентябре
    Захарова пообещала жесткие меры России за передачу активов Киеву
    Трамп потребовал отправить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора штата
    Бюро Нацсобрания Франции отклонило запрос об импичменте Макрону
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 20:33 • Новости дня

    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе

    Песков: Путин и Алиев встретятся в Душанбе в четверг

    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в четверг, 9 октября, проведет в Душанбе встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, встреча двух лидеров состоится в четверг, 9 октября.

    «Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», – сказал Песков.

    Он добавил, что повестка встречи затрагивает вопросы двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить «все насущные моменты», подчеркнул Песков.

    По словам пресс-секретаря Путина, с российской стороны наблюдается «позитивный настрой» по поводу предстоящей встречи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Душанбе в среду с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский президент примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.


    8 октября 2025, 08:32 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Frankfurter Rundschau: В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    Комментарии (17)
    8 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    Комментарии (10)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (13)
    8 октября 2025, 19:10

Путин прибыл в Таджикистан
    Путин прибыл в Таджикистан
    Путин прибыл в Таджикистан
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Путин прибыл в столицу Таджикистана, передает ТАСС. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул. Лидеры проследовали вместе через павильон почетных гостей, после чего Путин отправился к мемориальному комплексу «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти, где стартуют официальные мероприятия.

    В течение трех дней российский лидер будет участвовать в государственном визите, а также в саммите «Россия – Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о запланированной встрече Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетит Таджикистан в начале октября. Глава государства также примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия».

    Комментарии (3)
    7 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин провел экстренное совещание с Совбезом после возвращения в Москву

    Путин провел срочное совещание с Совбезом после возвращения в Москву

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин вечером обсудил актуальные вопросы с постоянными членами Совета безопасности сразу после возвращения из Петербурга в столицу.

    Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности после возвращения из Петербурга в Москву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза».

    В числе участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов, отмечает сайт Кремля.

    Совещания в подобном формате проводятся регулярно для координации действий в ключевых сферах государственной политики.

    Во многих городах России прошли массовые флешмобы, посвященные дню рождения президента Владимира Путина, в которых участвовали молодежные организации и волонтеры.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Трамп в день рождения Путина пожаловался на разочарование в нем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп 7 октября принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова посетовал на разочарование в российском коллеге.

    «Я хорошо с ним [президентом России Владимиром Путиным] поладил, но разочаровался в нем. Я думал это будет легко [разрешить конфликт на Украине], но оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пожаловался журналистам американский лидер.

    Трамп после переговоров с еврокураторами главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне стал регулярно повторять о своем разочаровании в российском лидере, поскольку был уверен, что их добрые отношения станут гарантией легкого и быстрого разрешения украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.


    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Немцы раскупили серебряную монету в честь Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российском посольстве в Берлине презентовали новую партию серебряных монет с портретом президента Владимира Путина, которую уже полностью выкупили граждане Германии.

    Презентация медали «патриот Путин» состоялась в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости».

    Мероприятие организовал журнал Compact, участие приняли журналисты, сотрудники дипмиссии и сам посол Сергей Нечаев. Главный редактор издания Юрген Эльзессер подчеркнул, что для них большая честь презентовать серебряную медаль именно в день рождения российского президента.

    По его словам, выпуск вызвал огромный интерес среди граждан Германии – вся прошлая партия монет была раскуплена за короткое время, а количество новых заказов уже составляет около 4 тыс. штук. На пресс-конференции также присутствовали депутаты партии «Альтернатива для Германии» из ландтага Саксонии-Анхальт.

    Эльзессер отметил, что Compact воссоздает традицию выпуска медалей в честь иностранных лидеров, ранее практиковавшуюся правительством ФРГ. Он добавил, что, по его мнению, такие мероприятия должны бы проводить руководители страны, а канцлер Германии мог бы лично поздравить Владимира Путина.

    Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.

    Также Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске

    Лукьянов: Влияние Европы на Трампа «откатывает» итоги саммита на Аляске

    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа научилась влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Поэтому Брюссель и Киев с помощью генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба способствовали исчерпанию импульса саммита Россия-США на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в МИД России заявили о деструктивной роли европейцев в украинском урегулировании.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор. Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Киеву и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, сообщает РИА «Новости».

    «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – указал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил глава Белого дома. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в последнее время стали популярны разговоры о том, что «дух» аляскинского саммита умер.

    Комментарии (5)
    7 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин сообщил об опережающих темпах разработки новейших вооружений

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает с опережением, обеспечивая войска всем необходимым и внедряя современные образцы вооружений.

    Оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает полностью потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике, передает ТАСС. Об этом во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба сообщил президент Владимир Путин.

    Президент отметил: «Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска».

    По словам главы государства, на сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса не только выполняют плановые задачи, но и ускоренно работают над созданием современных вооружений, которые оперативно поступают на вооружение армии.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин с военным руководством посетил Петропавловский собор в Петербурге

    Путин и руководство Минобороны посетили Петропавловский собор в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщается в Telegram Кремля. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова с рабочим визитом в Таджикистан

    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова в Таджикистан

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, в ходе которого посетит объекты военной инфраструктуры на территории страны, сообщило Минобороны.

    «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    В Минобороны указали на то, что визит предусматривает серию переговоров с военно-политическим Таджикистана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин с 8 по 10 октября совершит государственный визит в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном и лидерами ряда других стран.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба сообщил, что российские военнослужащие полностью сохраняют за собой стратегическую инициативу в зоне СВО.

    В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории – 4900 – и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Путин попросил передать слова своей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

    Ранее на этом же совещании Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 12:46 • Новости дня
    Политолог отметил символизм встречи Путина с военными в Петропавловском соборе

    Политолог: Путин чувствует ответственность за Россию перед Богом, народом и историей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сохраняет память и духовную преемственность России, чувствует свою ответственность за судьбу страны перед народом, Богом и нашей историей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин, комментируя встречу президента России с военачальниками в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

    «Мировые лидеры по-разному проводят свои дни рождения. В некоторых странах это государственные торжества, в других – пиар-шоу, но глава российского государства показывает пример принципиально иного поведения. Владимир Путин в день своего рождения перед совещанием о ходе спецоперации собрал ведущих командиров России в сакральном для страны месте – усыпальнице российских императоров в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга», – обратил внимание Колчин.

    Колчин отметил, что Владимир Путин собрал командиров страны, чтобы «поклониться людям, которые своими трудами и подвигами создавали Россию, ковали ее будущие победы». Он назвал этот поступок не только символическим, но и глубоким духовным жестом, характерным для сильных и дальновидных лидеров.

    «О чем-то подобном сложно уже подумать в Европе, где элиты стараются заместить свою историю новомодными либеральными веяниями и боятся церквей как огня», – отметил Колчин.

    Политолог считает, что в условиях, когда другие страны отходят от своих исторических корней, Россия сохраняет и защищает «нить памяти и духовной преемственности».

    «Сегодня Отечеству, которое противостоит множеству внешних и внутренних врагов, нужна бескомпромиссная воля Петра I, государственническая мудрость Екатерины II, геополитическая дальновидность Александра I. И руководство страны сохраняет эту память, этот опыт и это наследие», – заявил политолог.

    По словам Колчина, Россия снова сражается за будущее в непростые и неспокойные времена, когда другие державы «рассыпаются в пыль, а расстановка сил в мире меняется». В этот момент вера становится нашей внутренней опорой, а история – действенной мотивацией, считает политолог.

    «Путин остро чувствует свою ответственность за судьбу России перед российским народом, Богом и нашей историей. Все его действия и решения неразрывно связаны с этим чувством, которое гарантирует соблюдение простой истины – политика России всегда будет для ее людей, в соответствии с ее христианскими ценностями и заветами наших предков. И это глубокое духовное триединство составляет каркас всего государственного курса страны. Это то, что было так необходимо израненной и ослабленной стране, которую возглавил президент после периода смут и унижений», – заявил Колчин.

    По словам эксперта, современная Россия уверенно стоит на ногах, защищает свой народ, веру и прошлое, а символическое поклонение военачальников памяти императоров демонстрирует нерушимую волю страны в борьбе за будущее.

    «В этом сражении на боевых, экономических, культурных, информационных и даже ценностных фронтах нас будет ждать успех. Твердая решимость президента, подкрепленная волей народа, силой веры и мудростью истории, это обеспечит», – подытожил эксперт.

    Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 07:03 • Новости дня
    Путин: Киевский режим бьет по мирным целям, но это ему не поможет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона старается поразить абсолютно мирные российские объекты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам, это ему не поможет», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также ранее глава государства отмечал, что российские военнослужащие полностью сохраняют за собой стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, Путин отмечал, что в феврале 2022 года были приняты правильные решения.

    Комментарии (0)
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    Пушилин: Подразделения ВСУ у водохранилища под Константиновкой ликвидированы
    В Дагестане опровергли слухи о гибели шеф-редактора канала «Спас»
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    Россия предложила провести учения ВМС четырех стран на Каспии в 2026 году
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      7 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

      22 комментария
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • О газете
