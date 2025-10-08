Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
В Дагестане опровергли слухи о гибели шеф-редактора канала «Спас»
В Дагестане назвали ложной информацию о гибели шеф-редактора телеканала «Спас» Александра Егорцева, отметив, что он присутствует на антитеррористическом форуме в Махачкале.
Информация о гибели шеф-редактора телеканала «Спас» Александра Егорцева является фейком, передает ТАСС.
Об этом сообщил врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана. Он заявил: «Шеф-редактор телеканала «Спас» Александр Егорцев жив и здоров. Информация о его гибели – фейк, Александр Егорцев участвует в пленарном заседании масштабного антитеррористического форума в Махачкале».
По словам собеседника агентства, в социальных сетях распространилась ложная информация о гибели Александра Егорцева и девятилетнего ребенка на трассе Махачкала – Талги – Буйнакск. Также, по сообщениям фейковых источников, будто бы пострадали еще пять человек. В действительности никаких подобных происшествий не происходило, а Александр Егорцев находится на рабочем мероприятии.