Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с днем рождения

Tекст: Алексей Дегтярев

В телефонной беседе таджикистанский лидер поздравил российского коллегу с 73-летием и выразил свои самые наилучшие и искренние пожелания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

«В продолжение беседы глава нашего государства подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении.

Президента России с днем рождения уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.