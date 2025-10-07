Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с днем рождения
Российский президент Владимир Путин сделал очень многое для укрепления дружеских и партнерских отношений с Таджикистаном, сообщил таджикистанский президент Эмомали Рахмон.
В телефонной беседе таджикистанский лидер поздравил российского коллегу с 73-летием и выразил свои самые наилучшие и искренние пожелания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.
«В продолжение беседы глава нашего государства подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении.
Президента России с днем рождения уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.