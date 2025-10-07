  • Новость часаЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    Провал «цветной» революции в Грузии обнажил слабость ЕС
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Фон дер Ляйен призвала внимательно послушать валдайскую речь Путина
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска
    Трамп высказался против эскалации конфликта на Украине
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения и пообещал вечную дружбу
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    7 октября 2025, 09:07 • Новости дня

    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции

    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможная смена власти и правительственные перестановки во Франции могут привести к системному ослаблению Евросоюза и осложнить согласование бюджета, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Политическая нестабильность во Франции может привести к «фатальному ослаблению» Евросоюза и осложнить положение в еврозоне, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico и европейских дипломатов.

    По словам одного из собеседников, «Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров».

    В Брюсселе считают, что позиции президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевают. Дипломаты отмечают, что частая смена министров финансов осложняет переговоры по бюджету Евросоюза. Особую обеспокоенность вызывает вероятность досрочных выборов во Франции, которые могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС до выборов 2027 года.

    Европейские эксперты подчеркивают, что политический кризис во Франции может негативно сказаться на совместных инициативах с Германией и Британией, включая проекты вроде «коалиции желающих». По мнению чиновников, нынешняя ситуация с безопасностью в Евросоюзе делает подобную неопределенность особенно опасной.

    В то же время французские чиновники, комментируя отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, подчеркивают, что несмотря на непростые обстоятельства, «в министерстве экономики страны все еще есть пилот в кабине». Они стараются сохранять спокойствие и уверяют, что контроль над ситуацией не утрачен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню ввергла Макрона в хаос.

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 04:04 • Новости дня
    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»

    FT: Макрон был особенно язвителен в отношении фон дер Ляйен в Копенгагене

    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза в Копенгагене язвительно раскритиковал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «стене дронов», пишет Financial Times.

    «Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times.

    Издание отмечает, что конфликт возник из-за самой идеи так называемой «стены дронов», к которой Макрон и ряд других лидеров ЕС отнеслись скептически. По словам автора материала, реакция некоторых европейских лидеров на предложение в Копенгагене была «такой же холодной, как Балтийское море».

    Основная претензия Макрона и поддержавших его коллег заключалась в том, что инициатива фон дер Ляйен может создать иллюзию полной защиты, схожей с израильским «Железным куполом», который не смог гарантировать безопасность от атак ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза раскритиковали проект Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» на границах ЕС. Множество стран ЕС выразили сомнения в осуществимости этой инициативы. В странах ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    7 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран ЕС о планируемых поездках, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

    Страны Евросоюза согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри сообщества. Теперь представители посольств России, работающие в столицах стран ЕС, должны заранее уведомлять власти государств, через которые планируют проезжать или куда намерены въезжать, по меньшей мере за сутки.

    В уведомлении необходимо указывать не только даты и пункты пересечения границ, но и подробные сведения об автотранспорте: марку, тип и номерной знак. Если поездка совершается на поезде, автобусе или самолете, потребуется сообщить данные о перевозчике и маршруте, передает ТАСС.

    Любая страна ЕС может отказать российскому дипломату во въезде или затребовать дополнительное разрешение, не поясняя причины. Новые меры стали частью разрабатываемого пакета антироссийских санкций, инициированного Чехией.

    Для согласования пакета потребовалась поддержка всех стран ЕС, последнее вето сняла Венгрия. Однако юридическое закрепление мер может быть отложено из-за спора по инициативе Австрии снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, в интересах банка Raiffeisen.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    Евросоюз планирует включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок российских дипломатов, сотрудников дипмиссий и их семей.

    В МИД России считают подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова принять симметричные меры.

    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Общество ждет от ЕС извинений

    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос призвало стороны в Грузии отказаться от насилия и осудило «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях, передает РИА «Новости».

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза», – заявил Папуашвили.

    Спикер также обратился к представителям Евросоюза с призывом воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии и не вводить общественность в заблуждение. По его мнению, подобная риторика только усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    6 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зафиксированные над территорией европейских стран беспилотники пока не представляют реальной опасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, Россия использует инциденты с нарушением воздушного пространства и полетами дронов с целью спровоцировать дискуссии, страх и неуверенность внутри Германии.

    Необходимо сдержанно реагировать на случаи появления дронов над немецкими аэропортами, заявил Писториус, передает Handelsblatt.

    Хотя ситуация создает неопределенность, на данный момент никакой конкретной угрозы от замеченных дронов не поступало. «До сих пор от наблюдаемых дронов не исходила реальная опасность», – заявил Писториус.

    Интервью с министром было опубликовано до того, как вечером четверга и пятницы дроны были замечены над аэропортом Мюнхена, из-за чего воздушное сообщение временно приостанавливалось. Ответственные за запуск дронов пока не установлены.

    Писториус выразил мнение, что Россия использует инциденты с нарушением воздушного пространства и полетами дронов с целью спровоцировать дискуссии, страх и неуверенность внутри Германии. По его словам, «дело в провокациях, создании страха и инициировании острых споров».

    Министр отметил значительный прогресс Германии в развитии систем противодействия дронам, однако подчеркнул, что рассчитывать только на армию в вопросе своевременного реагирования невозможно. По мнению Писториуса, основные усилия должны быть направлены на усиление компетенций федеральной и региональной полиции по борьбе с дронами.

    Кроме того, Писториус скептически оценил предложение о создании отдельного центра по противодействию дронам. Он считает более эффективным формирование единой системы круглосуточного мониторинга всех возможных угроз для комплексной оценки безопасности страны.

    Ранее Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро. До этого правительство Германии установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев.

    В сентябре Писториус сообщал, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными.

    5 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    4 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе

    Орбан предложил провести переговоры ЕС и России о европейской безопасности

    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать переговоры о будущей системе безопасности в Европе.

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой переговоров между Евросоюзом и Россией по вопросам европейской безопасности, не делая Украину главной темой обсуждения, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, центральным вопросом таких переговоров должно стать обеспечение безопасной и стабильной жизни в Европе, а не только ситуация на Украине. Орбан подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности, но не должна быть главной темой диалога.

    Премьер отметил, что мир на Украине возможен лишь после переговоров между Россией и США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество из-за невыполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из нынешней ситуации возможен только дипломатическим путем, поскольку поддержка Украины со стороны Запада не может продолжаться бесконечно.

    «Самый важный вопрос – как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе, которая дала бы экономическое процветание европейским гражданам?» – подчеркнул Орбан.

    Он также заявил, что война должна завершиться не только прекращением огня, но и достижением всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит всем сторонам долгосрочную безопасность.

    Ранее Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз будет двигаться в сторону войны. Орбан считает, что принятие Украины в ЕС приведет к перераспределению финансовых ресурсов и создаст риск конфликта на территории Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    6 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Совет Европы запустил подготовку к созданию «спецтрибунала против России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о старте масштабной подготовительной работы по созданию «специального трибунала» для рассмотрения дел против России.

    Берсе объявил о начале необходимой работы по организации спецтрибунала против России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    «Готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», – указал он.

    Генсек СЕ подчеркнул, что для реализации инициативы требуется финансирование, которое планируется получить от государств-членов или партнеров Совета Европы. По словам Берсе, движение к реализации создания трибунала осуществляется максимально быстро. Он выразил надежду, что первый шаг удастся профинансировать в ближайшее время.

    В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала о том, как ЕС оказался неспособен создать «трибунал в связи с действиями России на Украине». Тогда все сколько-нибудь серьезные державы ЕС пришли к выводу, что сейчас это попросту невозможно и даже вредно для них самих.

    6 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    МИД России пообещал жестко ответить на конфискацию активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова дать жесткий ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    По его словам, Москва готова дать жесткий ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе, передает РИА «Новости». Грушко сообщил, что соответствующая предварительная работа уже проведена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова предупредила о жестком ответе России в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны Евросоюза.

    6 октября 2025, 15:04 • Новости дня
    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Евробюрократия продолжает игнорировать очевидный радикализм грузинской оппозиции и ее сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петрэ Мамрадзе. Так он прокомментировал совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые призвали стороны в Грузии отказаться от насилия и осудили «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях.

    «В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – отметил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его словам, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам.

    «Компромиссы или уступки нанесут урон нашим национальным интересам. В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не видно», – сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, но подчеркнул, что «сейчас этого достаточно».

    «Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог. Аналитик считает, что благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию».

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    6 октября 2025, 12:07 • Новости дня
    Меркель опровергла версию о «троянском коне» Путина в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Partizan отвергла предположения о том, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах России в Евросоюзе, назвав их беспочвенными.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отвергла заявления о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина в Евросоюзе, передает Газета.ру.

    Меркель заявила: «Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом».

    Она подчеркнула, что Орбан всегда отстаивал собственные позиции на европейской арене и четко формулировал точку зрения своей страны. Меркель также прокомментировала энергопоставки в Венгрию, отметив, что у страны отсутствуют морские порты, а завоз газа осложнен.

    По словам экс-канцлера, Будапешт находится «в ином положении» по сравнению с другими странами Евросоюза, что требует учитывать особенности энергопоставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Меркель назвала партию «Альтернатива для Германии» организацией, презирающей человеческое достоинство. Канцлер также признала, что политика «открытых дверей» по приему мигрантов привела к усилению «Альтернативы для Германии».

    6 октября 2025, 08:44 • Новости дня
    Однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте выразили недовольство главой Еврокомиссии

    Politico: Соратники фон дер Ляйен в ЕП могут проголосовать за вотум недоверия

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, куда входит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выразили недовольство ее политикой и могут поддержать вотум недоверия против нее, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщили, что депутаты Европейской народной партии в Европарламенте, куда входит и Урсула фон дер Ляйен, выразили недовольство ее политикой, передает ТАСС.

    По данным издания, однопартийцы главы Еврокомиссии готовы поддержать голосование по вотуму недоверия, а сама фон дер Ляйен может постоянно сталкиваться с подобными инициативами.

    Один из депутатов фракции заявил, что предстоит много голосований, которые станут проверкой для ее лидерских качеств. Он подчеркнул, что у коллег накопились вопросы к фон дер Ляйен по торговому соглашению с США, проекту бюджета и соглашению с Меркосур.

    Politico отмечает, что Европарламент впервые инициировал сразу два вотума недоверия практически одновременно. Обсуждение и голосование по этим инициативам пройдут на пленарной сессии с 6 по 9 октября. В процедуре участвуют фракции различного политического спектра.

    Чиновник Еврокомиссии, комментируя ситуацию, заявил, что в Европарламенте явно недовольны этой комиссией, а именно фон дер Ляйен, и предсказать развитие событий невозможно.

    Ранее издание Politico сообщало, что растущая непрозрачность в работе Еврокомиссии при Урсуле фон дер Ляйен стала причиной рассмотрения сразу двух вотумов недоверия к главе ЕК.

    Ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой.

    Европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    7 октября 2025, 07:48 • Новости дня
    Глава ЕЦБ указала на риски использования замороженных российских активов
    Глава ЕЦБ указала на риски использования замороженных российских активов
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на необходимость согласования решений по российским активам между всеми владельцами и соблюдения международного права.

    Заявление Кристин Лагард прозвучало на фоне обсуждения в Евросоюзе возможного использования замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Лагард отметила, что любое решение ЕС по этому вопросу должно быть согласовано всеми сторонами, которые владеют российскими активами. Она также подчеркнула, что подобные шаги обязаны соответствовать международному праву.

    Глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что спорные с юридической точки зрения действия могут подорвать доверие к евро. Кроме того, она опасается, что эти меры могут отпугнуть инвесторов и нанести ущерб финансовой стабильности еврозоны.

    «Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы то, что предлагается, соответствовало международному праву и учитывало финансовую стабильность», – заявила Лагард.

    Напомним, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    6 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Орбан призвал Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии резко осудил высказывания Владимира Зеленского, который заявил о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский Союз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина будет в Евросоюзе «с Орбаном или без», передает РИА «Новости».

    Орбан опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявление, в котором обвинил Зеленского в использовании «обычной тактики морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия».

    «Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет», – отметил Орбан.

    Премьер-министр Венгрии напомнил, что по результатам июньского референдума венгры проголосовали против членства Украины в ЕС. Также Орбан заявил, что медиа-кампания, которую ведет Киев против Будапешта, «вероятно, не лучший способ завести друзей».

    Ранее издание Politico сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить процедуру голосования в ЕС по открытию переговорных кластеров для Украины, чтобы обойти вето Венгрии на этом направлении.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферной зоны между ней и Россией.

    Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

