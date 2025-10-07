НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Марочко сообщил о зачистке окрестностей Отрадного силами ВС России
Российские военные приступили к зачистке территорий вокруг Отрадного в Харьковской области после освобождения населенного пункта, встретив ожесточенное сопротивление, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие России начали проводить зачистку в окрестностях населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС. Марочко добавил, что продвижение российских сил происходит в западном и южном направлениях от Отрадного. Он отметил: «После освобождения Отрадного ВС РФ ведут зачистку окрестностей в западном и южном направлениях. Следует отметить, что вооруженные формирования Украины в данном районе еще сохраняют боеспособность и оказывают ожесточенное сопротивление». Марочко добавил, что украинские формирования в этих районах продолжают оказывать упорное сопротивление и не утратили боеспособность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что освобождение Отрадного имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских подразделений.