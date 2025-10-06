  • Новость часаЛекорню назвал три причины ухода с поста премьера Франции
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    6 октября 2025, 14:17

    Ганчев объяснил значение освобождения Отрадного в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря освобождению населенного пункта Отрадное на Украине российские войска получают возможность укрепить позиции и расширить контроль вдоль границы с Белгородской областью, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Освобождение населенного пункта Отрадное в Харьковской области позволяет российским войскам расширять контроль над территорией вдоль границы с Россией, передает ТАСС.

    По словам главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, этот шаг открывает новые возможности для объединения подразделений и укрепления позиций в приграничной зоне.

    Отрадное находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.

    Минобороны России в понедельник заявило об освобождении населенного пункта Отрадное в Харьковской области.

    5 октября 2025, 17:15
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе

    Военный аналитик Анпилогов: Удары по энергетике вынуждают Зеленского просить перемирия в небе

    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе, поскольку российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом. При этом Киев продолжает запрашивать у США поставки крылатых ракет Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее украинские СМИ указали на «радикальные изменения» в позиции Зеленского, но в Совфеде его слова сочли «болтовней».

    «Слова Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе напрямую связаны с чувствительными российскими ударами по украинской энергосистеме, в результате чего ряд крупных городов в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Сумской областях остались без электроснабжения», – пояснил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    «Украинская энергетика висит на волоске, а в ближайшее время может быть полностью выведена из строя на значительной части территории, подконтрольной ВСУ. Зеленский понимает, что входить в осенний, а затем и в зимний период в такой ситуации – значит получить почти гарантированный социальный взрыв. А обрушение тыла для Банковой будет не менее катастрофичным, чем обрушение фронта», – отметил он.

    «Поэтому он обращается к США и Европе с тем, чтобы они «заставили Россию» перейти к перемирию в воздухе, поскольку Вашингтон и главным образом Брюссель заинтересованы в сохранении Зеленского у власти. Социальные волнения могут серьезно пошатнуть его позиции и кресло под ним», – детализировал собеседник.

    «При этом он не упоминает, что Украина сама продолжает попытки устроить локальные блэкауты в приграничных российских регионах, нанося удары по НПЗ и объектам энергетики. Это, по замыслу Зеленского, якобы должно привести к топливному коллапсу в России и, как следствие, к социальным протестам», – заметил аналитик.

    Анпилогов также усомнился в том, что Зеленский соотносит свое требование перемирия в воздухе со своим же запросом, например, на поставку крылатых ракет Tomahawk для ударов по территории России. «В той концепции, которую Банковая презентует НАТО, Украина атакует якобы лишь объекты, связанные с обороноспособностью России, а не гражданскую инфраструктуру», – пояснил спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», призвав США и Европу «действовать». При этом местные СМИ усмотрели в словах Зеленского радикальное изменение позиции, пишет издание «Страна».

    «Теперь же он призывает к воздушному перемирию, в рамках которого «дип-страйков» уже не будет, а значит и ракеты не нужны. Наиболее очевидное объяснение причин перемены – значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина», – говорится в посте.

    «Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского, превысят эффект от ударов по объектам внутри России», – полагают авторы издания.

    В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает слова Зеленского «болтовней», которой «нет веры», пишет «Лента.ру». «Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», – отметил сенатор.

    «Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», – заключил парламентарий.

    В воскресенье Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

    Атака была проведена высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – указало ведомство.

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после взрывов и воздушной тревоги. Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В Черниговской и Сумской областях ситуация остается сложной из-за продолжающихся отключений света, указали в Минэнерго.

    По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», Россия поразила в Черниговской области нефтебазу в Бахмаче, узловую электроподстанцию «Придеснянская», а также нефтебазу компании «СПК». В Одессе главным объектом поражения стал 46-й отдельный центр комплексного снабжения и логистики, где размещаются склады горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и техники.

    В Львовской области, по данным канала, оказалась поражена Опарская станция подземного хранения газа – один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. «Разрушены помещения машинного зала, частично поврежден технологический трубопровод высокого давления категории IА и система автоматики запорной арматуры», – указывается в посте.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российские ракеты начали успешнее обходить украинскую ПВО. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 03:44
    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет

    Washington Post: ЗРК Patriot не смог перехватить российские ракеты

    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине, пишет Washington Post.

    По мнению Washington Post, ЗРК Patriot считается единственным комплексом у ВСУ, способным эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Однако, пишет издание, даже эта система оказалась неспособной перехватить часть последних российских ударов, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что одна батарея Patriot была недавно предоставлена Украине Израилем, а несколько других ожидаются от европейских партнеров осенью. WP объясняет недостаточную эффективность Patriot тем, что Россия проводит модернизацию ракет для обхода современных ПВО.

    Газета также отмечает, что для создания эффективного противовоздушного щита над Украиной потребуется не менее нескольких десятков комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times пишет, что западные системы ПВО на Украине потеряли свою эффективность. Уровень перехвата баллистических ракет силами Украины в сентябре снизился с 37% до 6%, говорится в материале.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 10:20
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:05
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Сбит летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Экстренные службы прибыли к месту обнаружения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области остались без электричества почти 40 тыс. человек, пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 22:24
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали двое детей
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали двое детей
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгороде родители обратились в детскую областную клиническую больницу с мальчиком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника. У десятилетнего ребенка диагностировали баротравму, лечение он продолжит в стационаре, сообщил Гладков в Telegram.

    В районе поселка Октябрьский Белгородского района при атаке дрона на автомобиль КамАЗ мужчина получил баротравму. Ему оказали медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно.

    Кроме того, после атаки дрона в селе Бессоновка Белгородского района за медицинской помощью обратился 15-летний юноша, находившийся рядом с социальным объектом. Он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО уничтожены 12 беспилотников над территорией Белгородской области. В селе Красный Октябрь мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 14:50
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (7)
    5 октября 2025, 22:33
    ВСУ повредили объекты электроснабжения Белгородской области
    ВСУ повредили объекты электроснабжения Белгородской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины на Белгородскую область повреждены объекты электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившихся», – сообщил Гладков в Telegram.

    В ближайшее время состоится внеочередное совещание областного правительства. Гладков подчеркнул, что уже получает доклады от отраслевых министров о ситуации на объектах, где требуется немедленная помощь, в первую очередь, в медицинских учреждениях, передает ТАСС.

    По словам главы региона, областная больница, взрослая областная больница, детская и вторая городская больницы перешли на резервное энергопитание. Также губернатор сообщил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников связывается с другими центральными районными больницами для оперативной оценки ситуации и принятия необходимых мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 00:30
    Из-за атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей Белгородской области
    Из-за атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей Белгородской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без электричества из-за значительных повреждений инфраструктуры после обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В видеосообщении в Telegram по итогам срочного совещания правительства региона Гладков сообщил: «У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тыс. на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии».

    По словам губернатора, аварийные службы уже приступили к восстановительным работам. Гладков подчеркнул, что основные работы планируется закончить в ближайшие сутки, чтобы обеспечить подачу электричества, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины повредили объекты электроснабжения в Белгородской области. Украинские беспилотники ранили трех человек, среди которых двое детей.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 07:44
    Марочко сообщил о взятии ключевых высот у Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время активных боевых действий российские военные установили контроль над ключевыми высотами, что обеспечивает преимущество в наблюдении и контроле над Северском, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска заняли господствующие высоты у города Северска, передает РИА «Новости». «В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие овладели стратегическими высотами севернее Северска, это юго-запад от Серебрянки, также мы овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского», – заявил эксперт.

    По словам Марочко, новые позиции позволяют контролировать происходящее в населенном пункте Северск, поскольку город виден с высот, как на ладони. Он также отметил, что российская армия, заняв высоты, получила возможность отрезать пути снабжения противника, ведущие к Северску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что в район Северска перебрасываются группы с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска остается около шести километров. Юрий Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 02:13
    Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области загорелись два помещения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Атаки беспилотников ВСУ продолжаются. Предварительно, пострадавших нет», – сообщил Гладков в Telegram.

    По его словам, в поселке Северный Белгородского района после падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на территории одного из объектов – загорелись два помещения. Пожарные локализовали возгорание. Повреждения получили частный дом и легковой автомобиль.

    В Грайвороне после сброса взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, а также серьезно пострадал служебный автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека, в том числе двое детей. ВСУ также повредили объекты электроснабжения. Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без электричества.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 07:29
    ВСУ применили фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запрещенные фосфорные боеприпасы были применены украинскими формированиями на красноармейском направлении, сообщил военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр», с позывным «Байкал».

    По его словам, украинские формирования применили запрещенные международным правом фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении, передает РИА «Новости». Подразделение Южного военного округа, действующее в интересах группировки «Центр», зафиксировало случай использования подобных боеприпасов украинской стороной.

    Военнослужащий с позывным «Байкал» сообщил, что фосфорные боеприпасы были сброшены на российские позиции. По его словам: «Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и все горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто все сжигать вокруг».

    Использование боеприпасов с белым фосфором ограничено международным гуманитарным правом, в частности, дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на позициях ВСУ в Курской области были обнаружены гранаты с химическими веществами. МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. ВСУ также применили химическое оружие в ДНР.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 09:50
    Запорожская АЭС почти две недели работала без внешнего питания

    ЗАЭС: Станция почти две недели работала без внешнего питания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запорожская атомная электростанция длительное время обеспечивает собственные нужды с помощью дизельных генераторов, а часть оборудования находится на дежурстве, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

    По ее словам, Запорожская АЭС почти две недели функционирует в автономном режиме, обеспечивая себя электроэнергией за счет резервных дизельных генераторов, передает РИА «Новости». Яшина заявила: «Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. По данным на текущий момент, генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива для них достаточно».

    Часть генераторов находится на дежурстве и готова к немедленному включению, если возникнет такая необходимость. Информации о перспективах восстановления линии электропередачи «Днепровская» для подачи электроэнергии на станцию пока нет.

    Ситуация на объекте оценивается как напряженная, но контролируемая. Все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности станции имеются, персонал ведет постоянный мониторинг основных параметров, отметила Яшина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. На подконтрольной Киеву территории была повреждена линия энергоснабжения Запорожской АЭС. Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях для Европы в случае аварии на станции.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:45
    Пленный рассказал о взятках украинских солдат за службу в тылу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный из 425-го полка Михаил Челенко заявил о коррупции среди командиров, получающих деньги за непопадание бойцов на передовую.

    По его словам, украинские солдаты платят от десяти до пятнадцати тысяч долларов, чтобы не попасть на линию соприкосновения, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный Михаил Челенко из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» на видео, опубликованном Минобороны России. По его словам, командиры берут деньги от бойцов, чтобы оставить их в тылу. Челенко отметил: «Откосить от армии – от 10 до 15 тысяч долларов. Не хочешь идти на передовую – договариваешься и из своего кармана платишь командиру, а он тебя не отправляет на передовую». Пленный также рассказал, что военнослужащих, отказывающихся выполнять боевые задачи, избивают или даже расстреливают. Кроме того, Челенко сообщил, что лично наблюдал разрушение нескольких жилых домов с мирными жителями украинской артиллерией в Новоторецком в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Руководство ВСУ приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам. В одной из бригад ВСУ под Харьковом увеличилось число дезертиров.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:40
    Песков: У России есть свой космический потенциал для выполнения задач СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона имеет свой потенциал, в том числе космический, который необходим для выполнения задач в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман заявлял, что российские военные пытаются глушить британские военные спутники еженедельно.

    Напомним, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвиняли Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 09:05
    При падении обломков украинского БПЛА в Нижегородской области ранен человек

    При атаке падении обломков БПЛА ранен житель и повреждены дома в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения обломков украинского беспилотника на территории промзоны Дзержинска Нижегородской области пострадал один человек, отмечается также несколько локальных возгораний, заявил глава региона Глеб Никитин.

    В результате падения обломков украинского беспилотника в Нижегородской области пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале Никитин.

    Глава региона сообщил, что инцидент произошел в районе промзоны Дзержинска после отражения атаки 20 дронов силами ПВО. По словам Никитина, угрозы жизни раненого нет, пострадавший получает необходимую медпомощь.

    Обломки также стали причиной нескольких мелких возгораний в частном секторе, которые были быстро ликвидированы экстренными службами. Кроме того, повреждены стеклопакеты в жилых домах и крыша одной автозаправочной станции. По данным местных властей, промышленная зона серьезных повреждений не понесла.

    Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Их лично координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.

    Ранее Минобороны заявило, что в Нижегородской области были сбиты 20 беспилотников.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаках дронов на регион пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (5)
    6 октября 2025, 06:59
    «Северяне» заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    На участке Меловое-Хатнее штурмовые подразделения «Северян» уничтожили силы украинских войск и заняли несколько лесных массивов, продвинувшись до 1,5 тыс. м, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Отмечено продвижение российских войск на левом берегу Волчанска. В ожесточенных боях удалось продвинуться на 350 м, проводится зачистка технических зданий. В Синельниковском лесу российские подразделения заняли два опорных пункта ВСУ и прошли вглубь леса на 200 м.

    На Липцовском участке существенных изменений не зафиксировано, но расчеты БПЛА группировки «Север» наносили удары по временным пунктам дислокации ВСУ в Липцах и окрестностях.

    Российские штурмовые группы продолжили продвижение на правом фланге наступления на Сумском направлении, закрепившись на новых позициях. Продвижение составило около 100 м. Украинские военные попытались провести контратаку в районе Константиновки, однако атака была отбита, а противник с потерями отошел на исходные рубежи.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, украинские подразделения не предпринимали активных попыток изменить ситуацию на фронте.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины.

    Комментарии (0)
