Участие в Спортивном диктанте приняли четверть миллиона человек

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие прошло на площадке Национального центра «Россия» и охватило все регионы страны, передает ТАСС. К акции также присоединились филиалы центра, в том числе в Приморском крае, а общее количество участников достигло четверти миллиона.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поблагодарил участников, отметив: «Спасибо всем, что в воскресный день вы были с нами на всероссийской просветительской акции “Спортивный диктант”... В общей сложности с нами участвовала четверть миллиона человек. Спасибо тем, кто готовил вопросы – это была большая экспертная работа: жюри спорило день и ночь».

По словам Дегтярева, спортивный диктант станет регулярным мероприятием, а Олимпийский комитет России уже начал подготовку к следующему году. Планируется добавить соревновательный элемент между регионами и усложнить вопросы, чтобы повысить уровень знаний о российской спортивной истории.

Диктант длился 45 минут, участники отвечали на 25 вопросов о разных видах спорта, достижениях атлетов и истории Олимпийских игр. Вопросы задавали как известные спортсмены со сцены Национального центра «Россия», так и по видеосвязи из других городов страны.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова назвала диктант акцией, объединяющей регионы, а автор идеи, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева отметила, что проект охватил всю страну за девять месяцев.