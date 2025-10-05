Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Участие в Спортивном диктанте приняли четверть миллиона человек
Всероссийский спортивный диктант объединил участников по всей стране и стал масштабной просветительской акцией, посвященной знаниям о спорте и Олимпийских играх.
Мероприятие прошло на площадке Национального центра «Россия» и охватило все регионы страны, передает ТАСС. К акции также присоединились филиалы центра, в том числе в Приморском крае, а общее количество участников достигло четверти миллиона.
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поблагодарил участников, отметив: «Спасибо всем, что в воскресный день вы были с нами на всероссийской просветительской акции “Спортивный диктант”... В общей сложности с нами участвовала четверть миллиона человек. Спасибо тем, кто готовил вопросы – это была большая экспертная работа: жюри спорило день и ночь».
По словам Дегтярева, спортивный диктант станет регулярным мероприятием, а Олимпийский комитет России уже начал подготовку к следующему году. Планируется добавить соревновательный элемент между регионами и усложнить вопросы, чтобы повысить уровень знаний о российской спортивной истории.
Диктант длился 45 минут, участники отвечали на 25 вопросов о разных видах спорта, достижениях атлетов и истории Олимпийских игр. Вопросы задавали как известные спортсмены со сцены Национального центра «Россия», так и по видеосвязи из других городов страны.
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова назвала диктант акцией, объединяющей регионы, а автор идеи, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева отметила, что проект охватил всю страну за девять месяцев.